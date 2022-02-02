Відселення людей із територій будівництва. В Одесі оголосили закупівлю квартир

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило закупівлю квартир для відселення громадян з території, що потрапляє під територію будівництва дороги до Одеського порту (М-28 Одеса – Южний – /М-14/) та території, що потрапляє у зону реконструкції Іванівського шляхопроводу. Про це повідомили в пресслужбі міськради.

Квартири хочуть придбати за бюджетні кошти в комунальну власність. Будівлі хочуть придбати в межах Одеси в зданих житлових будинках або на вторинному ринку за найнижчою ціною.

У міськраді зазначили, що квартири мають бути самостійними, комфортабельними й відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. Вони мають розташовуватися у житлових будинках, які не належать до старого та аварійного фондів. Вартість квартири повинна охоплювати всі витрати, пов'язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.

Пропозиції в Одеській міській раді приймають до 28 лютого 2022 року в письмовому вигляді за адресою: м Одеса, вул. Комітетська, 10а, кабінет № 307 (канцелярія) в робочі дні з 09:00-13:00 і 14:00-16:00. До пропозиції необхідно додати копії технічного паспорта і документів, що підтверджують право власності на квартиру. Довідки за тел.: 740-72-80; 740-72-81. Електронна адреса: [email protected]

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