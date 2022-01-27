Депутати Одеської міської ради прийняли рішення внести зміни у проєктну документацію естакади, яка з'єднуватиме автодорогу М-28 та Одеський морський порт. Також вони проголосували за відселення місцевих мешканців, чиї будинки розташовані поруч із будівництвом. Про це стало відомо під час засідання виконкому міськради.

Одеський міський голова Геннадій Труханов запропонував внести зміни у документацію та звести дворівневу естакаду. Це, за його словами, дозволить розвантажити дорогу та запобігатиме заторам.

"Необхідно взяти це до відома та намагатися внести коригування у даний проєкт, якщо це вийде. Тому що, фактично, це напрямок руху у сторону Суворовського району поворот праворуч можливий. Машини, які будуть виїжджати з порту, тепер повинні будуть повертати праворуч і розгортатися", – сказав мер міста.

Одеська міська рада Проєкт будівництва

Міський голова дав доручення начальнику управління капітального будівництва Борису Панову, аби він надав усю інформацію щодо облаштування там демпферних майданчиків та землевідведення під їхнє будівництво.

Депутати проголосували за відселення громадян з території, що потрапляє у зону будівництва, та тих, хто живе у санітарно-захисній зоні автомобільної дороги коштом Служби автомобільних доріг.

За словами Бориса Панова, списків будинків, чиїх мешканців планують відселити, наразі немає. Для цього на місце поїде інспекція, яка визначить ці будинки. Попередньо, це стосується жителів району Лиманчика.

Одеська міська рада Голосування

Раніше начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка повідомив кореспондентам Суспільного про те, що на будівництво дороги з естакадою витратять 2 мільярди 288 мільйонів 933 тисячі гривень. Зведення естакади довжиною у 568 метрів коштує понад 300 млн грн.

Що відомо

Тендер на проведення робіт опублікували 11 вересня 2020 року на сайті Держзакупівель Prozorro. Кінцевий термін подання пропозицій був 18 листопада.

Аукціон розпочався 5 лютого. Всього було 6 учасників. Переможцем визнали ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ".

Наприкінці листопада 2021 року будівельники встановили перші 16 паль естакади на дорозі до Одеського морського порту.

Будівництво дороги до порту було ініційовано Президентом України Володимиром Зеленським у рамках Програми "Велике будівництво".

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