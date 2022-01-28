Частині мешканців мікрорайону Лиманчик в Одесі доведеться залишити свої будинки. Відселення людей відбудеться через будівництво естакади до морського порту, відповідне рішення прийняли 27 січня на засіданні Виконавчого комітету Одеської міськради. Чиновники мають скласти повний перелік будинків на знесення та передати його до Служби автомобільних доріг в Одеській області. Про це повідомив кореспондент Суспільного, який був присутній на засіданні та поспілкувався з місцевими жителями.

Частина будинків, що розташовані неподалік естакади, підпадатимуть під пляму будівництва та санітарно-екологічну зону. Відповідно, їх мешканці мають бути відселені з отриманням компенсації, повідомили у пресслужбі мерії.

Суспільне Одеса Зона будівництва дороги

Вікторія Кориневич проживає зі своєю сім`єю на 9-й лінії Лиманчика. Їх будинок розташований у п'ятдесятиметровій санітарній зоні та має бути знесений. Замість нього родина отримає квартиру. Жінка каже – переїжджати не хотіли, втім тепер виходу немає.

"Квартири нам запропонували у житлових масивах Таїрове або Котовського. Але ж ми тут майже в центрі. Хай воно і таке собі, але місце добре, тому люди й не знають що робити. Як почались тут роботи, то посипалась стеля. Житло нам дуже підмочили".

Суспільне Одеса Будинок неподалік зони будівництва

Сусіпльне Одеса

По сусідству проживає Семен. Чоловік розповів, що розмова про відселення з мешканцями йде протягом року. Чоловік не розуміє, чому в міськраді цим зайнялись лише тепер. Його та чотири сусідніх будинки на 4-й лінії єдині, що залишаться у мікрорайоні, відповідно до попереднього плану чиновників. Та люди бояться, що житло буде зруйноване:

"У мене будинок 1937 року, стіни руйнуються, все руйнується. Тут вогко, будинки аварійні. Вони вже понад 40 років вважаються такими. І це будівництво вони навряд перенесуть, розумієте? Укравтодор просто вирішив нас кинути, ось ці 4 будиночки залишити тут напризволяще".

Таку саме проблему має Ірина Кущова, що живе навпроти. Жінка каже – чиновники відселяти її не хочуть, не дивлячись на те, що вона постійно відчуває тремтіння землі через роботи, а її будинок руйнується.

"Ось буде естакада, ось мій будинок, який і без того валиться, а зараз, коли б'ють палі, він тріщить по швах. І як нам тут жити? Діти малі, в мене онуці пів року. І як нам тут залишатись? Ми будемо постійно без води, без світла".

Що говорять у міськраді ?

Рішення щодо відселення людей через будівництво дороги до Одеського морського порту вдень затвердили на засіданні Виконкому Міськради. Платити компенсацію, відповідно до проєкту рішення, має Служба автомобільних доріг в Одеській області, яка є замовником будівництва. Як розповів заступник начальника управління капітального будівництва Одеської міськради Ігор Рябоконь, списку будинків наразі не існує. Його має схвалити профільна комісія до найближчої сесії міськради:

"Цими рішеннями передбачено створення відповідних комісій. Комісіям доручається розгляд питань щодо визначення переліку об`єктів, які мають підлягати відселенню, виплати компенсації, а також земельних ділянок, які є в приватній власності та будуть викупати в громадян. Також комісія має висунути порядок і умови надання житла, виплати компенсації. За результатами роботи комісії будуть готувати відповідні пропозиції щодо розв'язання цих питань вже установлено чинним законодавством у порядку".

Що відомо

Тендер на проведення робіт опублікували 11 вересня 2020 року на сайті Держзакупівель Prozorro. Кінцевий термін подання пропозицій був 18 листопада.

Аукціон розпочався 5 лютого. Всього було 6 учасників. Переможцем визнали ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ".

Наприкінці листопада 2021 року будівельники встановили перші 16 паль естакади на дорозі до Одеського морського порту.

Будівництво дороги до порту було ініційовано Президентом України Володимиром Зеленським у рамках Програми "Велике будівництво".

Читайте також

Будівництво дороги до Одеського порту. Виконком проголосував за відселення місцевих мешканців

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області