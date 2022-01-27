Реконструкція Іванівського мосту в Одесі. Місцевих мешканців планують відселити

Громадян, чиї будинки розташовані поруч з Іванівським шляхопроводом, планують відселити. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому міської ради.

Роботи з реконструкції Іванівського шляхопроводу коштуватимуть 1,7 млрд грн. За словами одеського міського голови Геннадія Труханова, роботи фінансуватиме держава. Також передбачається співфінансування з місцевого бюджету. Наразі вирішується питання щодо частки цих коштів, яку надасть місцева влада.

"У місті таких грошей немає, але ми сподіваємось на допомогу державних служб. Наразі ми розробляємо ці проєкти у рамках "Великого будівництва", – сказав міський голова.

Одеська міська рада

Труханов додав, аби розпочати роботи з реконструкції мосту треба відселити місцевих мешканців. Він дав доручення начальнику управління капітального будівництва міської ради Борису Панову щодо призначення зустрічей та перемовин із людьми, які там мешкають, або мають нерухоме майно.

Одеська міська рада

На мосту облаштують три смуги руху у двох напрямках. Загалом там розмітять шість смуг руху транспорту.

"Цей проєкт абсолютно нового бачення розв'язок і в нас не один такий проєкт. Сьогодні у розробці знаходиться ще дві таки розв'язки: по вулиці Небесної Сотні в районі Таїровського кладовища, та інша розв'язка, візуалізацію якої ми надамо пізніше", – сказав міський голова.

Одеська міська рада

Що відомо

1 лютого на Іванівському шляхопроводі перекрили рух для вантажівок. Тоді таке рішення ухвалили через незадовільний експлуатаційний стан мосту. Планувалося, що обмеження діятиме до кінця 2021 року.

Пізніше, у березні, через реконструкцію рух Іванівським мостом закрили для всього транспорту, важчого за 5 тонн. Решті автомобілів, а також трамваям і тролейбусам організували об'їзд.

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 30 грудня оголосило тендер на ремонт Іванівського шляхопроводу. За роботи готові заплатити 1, 629 мільярдів. Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

У міськраді Одеси раніше заявили, що реконструювати Іванівський шляхопровід не вийде. Замість нього в мерії планують побудувати новий міст – ширший та довший.

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