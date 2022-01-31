Екскерівника одного з комунальних підприємств Черкащини підозрюють в організації незаконного продажу піску. Про це Суспільному повідомила речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога.

"За даними слідства, керівник одного з комунальних підприємств регіону, до обов’язків якого належить збереження раніше видобутих корисних копалин, організував незаконну реалізацію піску", — розповіла Катерина Дрога.

СБУ у Черкаській області

За інформацією СБУ, територія кар'єру загальною площею майже 3 гектари розташована на території Канівської ОТГ. Втім директор не здійснював облік видобутого піску і необліковані надра реалізовував гуртовими партіями.

"Слідство встановило, що йому вдалося під виглядом списаного майна продати щонайменше 120 тисяч кубометрів піску", — зауважила речниця.

У результаті державним інтересам у сфері надрокористування нарахували збитків на понад 14 мільйонів гривень, додала речниця.

Наразі екскерівнику комунального підприємства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

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