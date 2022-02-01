Суд розгляне справу про відшкодування шкоди родинам загиблих у теракті у Харкові

У Фрунзенському районному суді Харкова 8 лютого слухатимуть справу про відшкодування шкоди родинам загиблих у теракті біля Палацу спорту у 2015 році.

Слухання призначили на 14:00, повідомили в адвокатському бюро Олега Головкова, який представляє потерпілих.

"Справу порушено за позовом Толмачової Марини Родіонівни, Дідіка Андрія Вікторовича, Рибальченко Валентини Михайлівни до держави Україна в особі Кабінету міністрів України. Відповідач: Державна казначейська служба України", — сказано у повідомленні.

Потерпілі просять відшкодування державою "шкоди, спричиненої смертю фізичної особи внаслідок терористичного акту" у розмірі 5 млн гривень кожній родині, розповів Суспільному Олег Головков.

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