Суд розгляне справу про відшкодування шкоди родинам загиблих у теракті у Харкові

У Фрунзенському районному суді Харкова 8 лютого слухатимуть справу про відшкодування шкоди родинам загиблих у теракті біля Палацу спорту у 2015 році.
Слухання призначили на 14:00, повідомили в адвокатському бюро Олега Головкова, який представляє потерпілих.
"Справу порушено за позовом Толмачової Марини Родіонівни, Дідіка Андрія Вікторовича, Рибальченко Валентини Михайлівни до держави Україна в особі Кабінету міністрів України. Відповідач: Державна казначейська служба України", — сказано у повідомленні.
Потерпілі просять відшкодування державою "шкоди, спричиненої смертю фізичної особи внаслідок терористичного акту" у розмірі 5 млн гривень кожній родині, розповів Суспільному Олег Головков.
Що відомо
- 22 лютого 2015 року біля Палацу спорту в Харкові під час мирного маршу Єдності стався вибух. На місці загинули двоє людей, поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні, серед загиблих — правоохоронець і троє учасників акції — Вадим Рибальченко (37 років), Ігор Толмачов (52 роки), Данило Дідік (15 років), Микола Мельничук (18 років).
- 28 грудня 2019 року Фрунзенський районний суд Харкова визнав обвинувачених у справі Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова винними у теракті, призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення і змінив запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
- 29 грудня 2019 року Дворнікова, Тетюцького і Башликова передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб. Вони не визнали провини. У вересні 2020 року засуджених оголосили у розшук.