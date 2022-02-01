На Волині від поліомієліту мають вакцинувати 5 900 дітей до шести років

На Волині станом на 1 січня не отримали жодної дози вакцини від поліомієліту 5 900 дітей віком до шести років. Кампанія зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були вакциновані вчасно, в області стартувала 1 лютого, – розповіла Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Суспільне побувало в Ківерцівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де 1 лютого згідно з календарем щеплень від поліомієліту щепили п'ятьох дітей.

Суспільне Волинь

В амбулаторії у Ківерцях обслуговуються 6 700 дітей, із яких понад 350 не отримали жодної дози вакцини від поліомієліту, – розповіла сімейна лікарка Тетяна Випіяч.

"Поліомієліт не виліковується, його можна тільки попередити, завдяки тому, що ми проведемо вакцинацію. Якщо дитина захворіє, це може мати негативні наслідки у вигляді парезів, паралічів, може бути прикутою до інвалідного візка", – додала медичка.

Зі слів лікарки, якщо у дитини зафіксують порушення нервової системи, дихальної чи серцево-судинної систем та імунізація проти захворювання не була проведена, то випадок може стати летальним.

Для дітей, котрі не отримали щеплення вчасно за календарем, говорить сімейна лікарка, складають індивідуальний графік щеплень. Перед щепленням усіх дітей оглядають та оцінюють стан здоров'я, – каже Тетяна Випіяч.

Суспільне Волинь

Як розповіла мама трьох дітей Наталія Троцюк, її діти не пропустили жодної вакцинації, цього дня привела на щеплення 10-річного сина. "Сімейні лікарі знають цей графік, дзвонять, попереджують. Ми постійно з ними контактуємо", – зазначила жінка.

Суспільне Волинь

Отримати чергове щеплення від поліомієліту прийшла з чотиримісячним сином в амбулаторію Іванна Худова. Каже: про усі можливі ускладнення після вакцинації знає.

"Не купати, міряти температуру, сьогодні гуляти ми не підемо. Це вже в нас друга дитина. Всіх своїх діток ми вакцинуємо згідно з календарем щеплень. В першу чергу, це захист від хвороб, які не виліковуються", – додала волинянка.

Суспільне Волинь Іванна Худова з сином

Вакцини від поліомієліту є двох видів – оральні краплі та ін’єкції, – розповіла медична сестра Тетяна Белящук.

Суспільне Волинь

З її слів, в Ківерцівській амбулаторії є 130 оральних доз та 160 ін’єкційних доз. Згідно з графіком, каже лікарка, від поліомієліту у Ківерцівський амбулаторії 1 лютого щепили п'ятьох дітей.

Що відомо

З 1 лютого на Волині стартувала ревакцинація, а також обов’язкова вакцинація дітей, які ще не отримали щеплення проти поліомієліту.

Вісім закладів первинної медичної допомоги на Волині станом на 13 жовтня 2021 року, не мали у залишку пероральної поліомієлітної вакцини. Натомість інактивована поліомієлітна вакцина, яка призначена для введення дітям у 2 і 4 місяці та в 6 і 18 місяців, була.

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