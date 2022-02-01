У перервах між снігопадами: черкаські дорожники продовжують ямкові ремонти

Понад три тисячі квадратних метрів аварійної ямковості ліквідували з початку 2022 року на дорогах державного значення Черкащини. Роботи проводять на шляхах, які ще капітально не ремонтували, повідомив Суспільному речник Служби автодоріг Черкаської області Юрій Дубрава.

Ямковий ремонт роблять у перервах між снігопадами, поки дозволяють погодні умови, пояснив речник.

"Коливання температури повітря від плюсових до мінусових показників та несприятливі погодні умови спричиняють руйнування покриття на частині доріг. Окрім ліквідації ямковості, проводять роботи із водовідведення з проїжджої частини та засипання ям і промоїн на узбіччі", — розповів він.

Ями першочергово латають на дорогах із найбільшою інтенсивністю руху, пояснив речник. Роблять це із застосуванням органо-мінеральних сумішей.

Також, за словами Юрія Дубрави, проводять роботи із прибирання зупинок громадського транспорту та зрізають аварійні крони дерев.

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