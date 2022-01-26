У Смілі викрили схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для капремонту доріг. Про це Суспільному розповіла речниця Управління Служби безпеки України в Черкаській області Катерина Дрога.
За словами речниці, кошти із місцевого бюджету привласнили під час ремонту доріг у місті у 2020 році.
"Одне із управлінь Смілянської міськради уклало низку договорів з приватною компанією про заміну дорожнього покриття. За умовами договору, вартість робіт становила майже 4 мільйони гривень. Інженер технагляду за змовою з керівником компанії підписав акти виконаних робіт із неправдивими відомостями про вартість та якість використаних матеріалів", – зауважила речниця.
За результатами експертиз, місцевий бюджет втратив мільйон гривень, додала вона.
Інженеру технагляду повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 (Зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Раніше про підозру повідомили керівнику комерційної структури за ч. 5 ст. 191Заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення).
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