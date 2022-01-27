На Черкащині встановили перше в Україні електронне інформаційне табло для водіїв, яке живиться від сонячної електростанції. Про це Суспільному повідомив речник Служби автодоріг Черкаської області Юрій Дубрава.

За словами Юрія Дубрави, перше в Україні електронне табло встановили при в’їзді у Черкаську область з боку Київщини на дорозі Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь:

"На табло цілодобово висвітлюється корисна інформація для водіїв. Таке табло важливе тим, що Служба автомобільних доріг може оперативно висвітлювати інформацію для водіїв, тобто вказується погіршення погодних умов, що попереду сталась дорожньо-транспортна пригода, про обмеження руху, також водіям надається інформація щодо температури повітря, температури покриття, про можливі опади чи інша будь-яка інформація для водіїв".

"Його живлення здійснюється від сонячної електростанції. Таке табло не поступається за якістю зображення аналогічним йому, але споживає у сім разів менше електроенергії, а ресурс його роботи розрахований не менше як на 15 років. Наразі електронне інформаційне табло працює у тестовому режимі. Електронне табло встановлене на сталевій опорі на висоті 7,5 метрів, а розмір екрану становить п'ять метрів на два з половиною метри, що дозволяє водіям легко сприймати виведену інформацію", — зазначив він.

Фото Служба автодоріг Черкаської області

Юрій Дубрава розповів, що це пілотний проєкт в Україні:

"На майбутнє планується встановлення таких табло на інших дорогах державного значення. Аналогічне інформаційне табло будемо встановлювати на інших ділянках в ході капітального ремонту доріг. Тобто поступово їх кількість буде збільшуватись".

Як повідомив речник, вартість електронного табло коштує близько півтора мільйона гривень. У вартість входить саме табло, конструкція, на яку воно встановлене, вартість монтажних робіт, а також вартість сонячної електростанції, яка його живить, додав Юрій Дубрава.

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