18 січня у норвезькому суді міста Шієн стартувало судове слухання про дострокове звільнення терориста Андерса Брейвіка. Терорист просить про дострокове звільнення після 10 років ув'язнення з 21, до яких його було засуджено. Процес триватиме 4 дні.

Десять років тому відбувся найбільший теракт в історії Норвегії. Спочатку пролунав вибух в урядовому кварталі.

Потім до поліції надійшов виклик із острова Утойя. У таборі для молоді чоловік у поліцейській формі розстрілював людей півтори години.

Ним виявився громадянин Норвегії Андерс Брейвік. Він був прихильником правих поглядів.

Натіє разом із подругою приїхали у табір із Грузії. Її подруга тамта загинула

"Коли я пішла туди [до магазину], всі бігли повз мене. Дуже налякані. Я не розуміла, що відбувається. Я почала бігти, не усвідомлюючи, що відбувається. Я сховалася у безпечному місці біля води. Бачила шокованих людей, поранених. Це дало зрозуміти, що відбувається. Тоді я намагалась знайти свою подругу. Я вирішила не плисти, бо знала, що Тамта не вміє плавати. Я була однією з останніх евакуйованих", — розповіла Натіє Чхетіані.

Брейвік заявив, що вчинив теракт, щоб привернути увагу "до колонізації мусульманами Європи".

Свою провину визнав, але не розкаявся. Експертиза визнала його психічно здоровим. Брейвіка засудили до 21 року ув’язнення.