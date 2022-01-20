В Одесі шукають підрядників, які відремонтують лікувальний корпус санаторію "Одеса" Служби безпеки України. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Заклад знаходиться за адресою: Французький бульвар, 52. Будівля лікувального корпусу складається із різновисоких частин, поєднаних між собою переходами та галереями.

Проєктом передбачено капітальний ремонт у наступних блоках:

грязелікувальне відділення;

водолікувальне відділення;

процедурне відділення;

центральний вхід у лікувальний корпус.

Служба безпеки України виділила на роботи 21 038 215 грн. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 лютого. Санаторій планують відремонтувати до 20 грудня 2023 року.

Наразі санаторій працює у звичному режимі. За даними офіційного сайту, вартість доби з проживанням, харчуванням та лікування складає від 1 080 до 1 350 гривень (станом на 31 грудня 2021 року). На території закладу лікують хвороби опорно-рухового апарату, серця та судин, нервової системи, органів дихання, цукровий діабет та псоріаз. Також в санаторії проводять реабілітацію після травм, інсульту, ендопротезування, артроскопії.

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