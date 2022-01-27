У Львові директора навчального закладу підозрюють у вимаганні хабаря від підлеглого у сумі 11 тисяч гривень. За ці гроші він нібито мав не створювати перешкод у роботі працівника. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури 27 січня.

Факт отримання грошей зафіксували 26 січня.

"За даними слідства, службовець вимагав та отримав у підпорядкованого працівника, який працює на посаді майстра у вказаному навчальному закладі, 11 тис грн за нестворення штучних перешкод у здійсненні останнім своєї професійної діяльності", — повідомили у прокуратурі.

Наразі вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Фото: Прокуратура Львівської області У Львові директор навчального закладу вимагав хабаря від підлеглого

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 статті 368 — вимагання та одержання неправомірної вигоди. Штраф, передбачений цією статтею, від 8500 гривень до 17000 гривень, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Також у провадженні досліджують питання розтрати бюджетних грошей при проведенні ремонтних робіт приміщень вказаного навчального закладу.

Читайте також: Підозрюваному у крадіжці із приміщення суду у Львові обрали запобіжний захід

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону