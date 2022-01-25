Уманчанин Володимир Ровінський нині займається розробкою швидкісного повнопривідного мотоцикла. Розповів Суспільному, що майбутній байк матиме потужну акумуляторну батарею, систему суперконденсаторів для прискорень та розвиватиме швидкість до 100 км/год за п’ять секунд.

Володимир Ровінський закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту, втім "механічні системи" та моделювання освоїв після університету, як і верстати з числовим програмним керуванням, "токарку" та зварювальні роботи плазмою.

Фото Володимир Ровінський Уманський розробник мотоциклів Володимир Ровінський

Мотоциклами зацікавився ще в дитинстві: його дитячою мрією було мати власний. У дорослому віці Володимир, під час відпочинку за кордоном, мав можливість об’їхати країну на малопотужному мотоциклі й мопеді. Коли ж повернувся в Україну, вирішив придбати байк, щоб реалізувати свою дитячу мрію у 25-річному віці.

"Я цікавився спортбайками. Мені цікаво було швидке прискорення. Близько двох місяців я вивчав, як правильно керувати, що робити, аби було безпечно. Тоді я придбав собі перший спортбайк – Yamaha R6", – розповів Володимир.

Ідея створити електробайк виникла від бажання не полишати їзду в холодні пори року.

"Сезон їзди в нашому регіоні – це період від початку весни до середини – кінця осені. В інший період їздити на мотоциклі, зокрема, на спортбайку, небезпечно. І щоб компенсувати "мототоксикоз", я придбав собі кросовий мінібайк і пробував на ньому кататися. Потім побачив, як люди їздять на велосипедах взимку і роблять електричні велосипеди. Тоді й виникла ідея зробити повнопривідний байк", – поділився із Суспільним Володимир Ровінський.

Але щоб зробити байк, вважає Володимир, потрібно розпочати з меншого й пройти певні сходинки зростання. Тому спочатку були електровелосипеди. Свій перший повнопривідний електровелосипед Володимир сконструював 2016 року. Він був з листової сталі та незвичного дизайну: чорного кольору.

За словами Володимира, електровелосипед мав систему контролю стабільності, щоб не зносило переднє колесо на поворотах, та деталі, надруковані на 3D-принтері:

"Індивідуальна передня фара та світлодіодний стоп, надрукований на 3D-принтері. Максимальну швидкість розвивав 55 км/год, важив близько 62 кг, а запас ходу мав близько 40 кілометрів".

Фото Володимир Ровінський Перший повнопривідний електровелосипед

Фото Володимир Ровінський Один з перших електровелосипедів

Володимир роботу над своїм першим байком для зимової їзди, на повному приводі із шипованою гумою, розпочав влітку 2017 року. Байк був готовий в середині осені того ж року. Він мав трохи потужніший, за попередні, мотор і більш містку батарею.

"В основі рами вже була комбінована технологія із труб високої твердості з додаванням хрому та листового металу, спаював переважно латунню, зварював у деяких місцях. Велосипед важив 52 кілограми, долав 60 – 70 кілометрів на батареї. Мав індивідуальні передню та задню фари", – розповів розробник.

Він додав, що електровелосипед мав елементи з електроніки, управління світлом, вимірювачі поточних показників та спідометр.

Фото Володимир Ровінський Електровелосипед у процесі розробки

Фото Володимир Ровінський Перший байк для зимової їзди

Наприкінці 2018 року Володимир Ровінський почав збирати комплектувальні деталі на третій байк. Задумав його "мотовелом": він вже не мав педалей:

"Велосипедом вже не називався б, але багато елементів – гальмівні системи, обідки й гума – все ж таки ближче до велосипедного формату. Тому я його називаю мотовелом".

Додав: за характеристиками він ближчий до мопеда і виграє багато в чому, але через малопотужний електродвигун не є механічним транспортним засобом.

"Його вага 50 кілограмів, пробіг від повністю зарядженого акумулятора від 50 до 80 кілометрів, залежно від рельєфу та стилю їзди. Також має бензиновий генератор, що дозволяє продовжити поїздку за відсутності розетки та при заправленому баку від 50 до 100 кілометрів. Розганяється до максимальної швидкості 70 км/год", – розповів Володимир.

За словами розробника, "мотовел" мав потужне переднє світло, сигнали поворотів, все світлодіодне, системи протиковзання та стабілізації руху, бортовий комп'ютер аналізу поведінки мотоцикла та управління периферійними системами.

"Рама з труб, що містять хром, паяна латунню. Передня вилка спеціально розроблена для використання з потужним двигуном у передньому колесі. Бак з карбоновою накладкою, індивідуальне шкіряне сидіння з прошитим принтом", – додав Володимир.

Фото Володимир Ровінський Мотовел взимку

Нині Володимир Ровінський працює над ще одним проєктом. Розповів, що задумав створити повнопривідний мотоцикл.

"Кожне колесо – 3 кВт. Потужна акумуляторна батарея, система суперконденсаторів (іоністорів) для рекуперації та прискорень, гіроскопічна система стабілізації положення байка, електронні системи стабілізації у русі. Частково технологія буде схожою до технології перегонових болідів. Мотоцикл матиме вагу 100 – 120 кілограмів, максимальна швидкість 130 км/год, пробіг 50 – 60 кілометрів. Розганятиметься до 100 км/год за 3 – 5 секунд. Байк матиме гібридну зарядку від бензинового генератора: послідовно будуть підключені як акумулятор, так і буде можливість ввімкнення генератора від бензину", – розповів Володимир.

Фото Володимир Ровінський Проєкт повнопривідного мотоцикла

За його словами, ескізні моделі проєкту змінюватимуться, але концепція вже обрана, і мотоцикл на вигляд буде близький до того, що на ескізі.

На такому байку можна буде їздити з пасажиром.

Фото Володимир Ровінський Ескіз моделі проєкту

Він додав, що на такому байку не планує брати участь у змаганнях, бо це не спортбайк, а міський мотоцикл.

"Хоча надалі я зверну увагу на спортивні мотоцикли. Але до них ще потрібно дорости як у професійному сенсі, так і у фінансовому, адже там витрати на розробки значно більші. До того ж є обмеження: ти не можеш виставити на трек будь-що, що вигадав, є дуже жорсткі межі", – пояснив Володимир.

На свій майбутній байк Володимир Ровінський витратив близько 10 тисяч доларів. В остаточному варіанті собівартість становитиме до 20 тисяч доларів.

Байк буде придатним для зимової їзди та доробити його чоловік планує до літа 2022 року.

Фото Володимир Ровінський Тестування взимку

Володимир Ровінський зауважив, що моделювання і виготовлення байків це його захоплення: він створює їх для себе. Всі моделі розробляв і втілював у життя самостійно.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також