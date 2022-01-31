У Золотоноші стерилізують безпритульних собак. За два роки через ветлікарів пройшли 120 тварин, розповів Суспільному начальник відділу муніципального інспектування міськради Максим Антипович.

Відловлювач собак Геннадій Цвєтков ловить тварин, стріляючи в них дротиками з транквілізатором. Ліки допомагають приспати собак.

Вони безпечні, зауважив чоловік:

"Тварини їх переносять нормально. В місті ходить немало собак після нашої роботи, і не було жодного випадку, щоб якась померла. Всі витримують".

Суспільне Черкаси

Клітки із собаками привозять до пункту стерилізації, де ними займається ветлікарка Наталія Притула.

"Ми проводимо повну стерилізацію: видаляємо матку і яєчники й робимо косметичний шов ниткою, яка сама розсмоктується. Ці шви потім знімати не потрібно. Потім біркуємо собачок, щеплюємо їх від сказу, колемо антибіотики. Принагідно оглядаємо, буває так, що є ще якась супутня хвороба, і за потреби надаємо допомогу", — розповіла вона.

Суспільне Черкаси

Після операції на вухо тварини чіпляють спеціальну кліпсу.

"Вистригається вушко, обробляється дезрозчином і кліпсатором проколюється вушна раковина. Ця кліпса на собаці буде постійно", — зауважила пані Наталія.

Суспільне Черкаси

Відлов собак у Золотоноші відбувається двічі на рік: навесні та восени, розповів начальник відділу муніципального інспектування міськради Максим Антипович. За його словами, безпритульних тварин у громаді до двохсот.

"Такі заходи ефективні, тому що одна нестерилізована собака на рік може привести десять цуценят, а якщо вона безплідна, це дозволяє регулювати чисельність тварин у місті", — зауважив посадовець.

Суспільне Черкаси

На рік на стерилізацію тварин у Золотоноші витрачають близько 50 тисяч гривень, додав він. У цю суму враховують відлов, перевезення на пункт стерилізації, саму операцію та щеплення проти сказу.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також