"За ТБ українською". Активісти вимагали під Кабміном виконання закону про мову

Близько пів сотні активістів влаштували під будівлею Кабінету міністрів акцію "За ТБ українською", вимагаючи повноцінного виконання закону про мову.

Як наголосили організатори акції, попри дворічний перехідний період, частинка українських телеканалів "не тільки не переклали вже відзняті російськомовні фільми, а й створюють нові".

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Учасники акції вимагали:

забезпечити приведення всіма органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із законом про мову;

забезпечити невідкладне скасування Державним агентством України з питань кіно прокатних посвідчень для всіх фільмів і серіалів, що всупереч закону демонструються на телебаченні російською мовою.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Катерина Чепура

"Сенс акції полягає у тому, що ми вимагаємо від чиновників виконувати закон. Зараз вони створили формально надуману колізію, начебто вони дозволяють каналам субтитровані українською мовою фільми показувати на телебаченні (по факту російською мовою). Закон цього не дозволяє, але вони знайшли таку лазівку", — розповіла учасниця акції, членкиня громадської організації "Відсіч", Катерина Чепура, передає кореспондентка Суспільного.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне

Активістка назвала ситуацію, яка наразі виникла з українським телебаченням "змовою між телеканалами та урядовими структурами з метою русифікації українського суспільства в умовах війни".

Як наголосила інша учасниця акції Тетяна Філімончук, проблема полягає не в тому, що трансляції відбуваються російською мовою, а у тому, що такий продукт транслює відповідну позицію.

"Наша вимога проста: щоб телеканали виконували закон. Тому що мова державна — українська. Ми маємо оберігати нашу мову", — зазначила Філімончук.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Тетяна Філімончук

Що відомо

В Україні 16 січня набули чинності чергові норми Закону про мову. Здебільшого вони стосуються преси ― відтепер друковані ЗМІ зобов’язані виходити українською. Преса може друкуватися іншою мовою, але за умови, якщо паралельно видається тираж і українською.

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