Україна на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбудеться 17 лютого, представить факти невиконання Мінських угод з боку Російської Федерації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Він нагадав, що у понеділок, 31 січня, під час засідання Ради безпеки ООН, Росія заявила, що скликає 17 лютого нове засідання Радбезу заради обговорення виконання Мінських домовленостей.
"Україна разом з партнерами використає цю нагоду аби представити міжнародній спільноті факти не виконання РФ своїх зобов‘язань в рамках мирного врегулювання збройного конфлікту", — заявив Ніколенко.
Він також додав, що Україна скоординувала з Грецією і Швецією позиції в контексті подальших кроків, зокрема запровадження санкцій проти російської економіки.
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"Греція та Швеція не мають намірів змінювати режим роботи посольств в Києві, не планують евакуйовувати членів родин співробітників, оскільки станом на зараз не бачать підстав для таких кроків", — зазначив дипломат.
Він також проанонсував, що 7—8 лютого спільним візитом до України прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які здійснять поїздку на Донбас, а також очікується візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
"З такою присутністю в Україні топ посадовців ризики подальшої агресії знижуються", — сказав Ніколенко.
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