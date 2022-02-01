Україна на засіданні Ради безпеки ООН, яке відбудеться 17 лютого, представить факти невиконання Мінських угод з боку Російської Федерації. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він нагадав, що у понеділок, 31 січня, під час засідання Ради безпеки ООН, Росія заявила, що скликає 17 лютого нове засідання Радбезу заради обговорення виконання Мінських домовленостей.

"Україна разом з партнерами використає цю нагоду аби представити міжнародній спільноті факти не виконання РФ своїх зобов‘язань в рамках мирного врегулювання збройного конфлікту", — заявив Ніколенко.

Він також додав, що Україна скоординувала з Грецією і Швецією позиції в контексті подальших кроків, зокрема запровадження санкцій проти російської економіки.

"Греція та Швеція не мають намірів змінювати режим роботи посольств в Києві, не планують евакуйовувати членів родин співробітників, оскільки станом на зараз не бачать підстав для таких кроків", — зазначив дипломат.

Він також проанонсував, що 7—8 лютого спільним візитом до України прибудуть міністри закордонних справ Німеччини та Франції, які здійснять поїздку на Донбас, а також очікується візит президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"З такою присутністю в Україні топ посадовців ризики подальшої агресії знижуються", — сказав Ніколенко.

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