На Тернопільщині бустерну дозу вакцини отримали понад 6 000 осіб

На Тернопільщині бустерну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад 6 тисяч осіб. Про це Суспільному розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

Від сьогодні, 1 лютого, українці, які щепилися бустерною дозою, можуть згенерувати новий COVID-сертифікат у додатку "Дія". Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, діятиме він 270 діб з дня отримання бустерної дози. За словами міністра, для того, щоб отримати такий сертифікат, необхідно зробити бустерну дозу в проміжку від 6 до 9 місяців після дводозного курсу щеплень, та надіслати запит на генерацію документу в "Дії". Документом можна користуватися як в Україні, так і для перетину кордону інших держав.

Нагадаємо, 24 січня президент володимир Зеленський заявив, що всі, хто вакцинувався бустерною дозою, зможуть отримати додатково 500 грн за програмою "єПідтримка". Коли це буде – наразі невідомо.

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