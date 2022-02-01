За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 276 осіб

1 276 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 479 людей, другою дозою – 607, бустерною дозою вакцинували 190 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 727 849 жителів.

По Україні 65 655 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу дозу – 25 525 людей, додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу – 16 372 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом провели 30 366 236 щеплень.

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