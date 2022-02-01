Львів'яни Світлана та Євгеній Кравси фінішували на "Запорожці" на Ралі Монте-Карло у Франції. Їхній автомобіль, а також ще два українських авто, дісталися фінішу. Ще одне авто поламалося в дорозі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Євгеній Кравс.

Facebook // Evgeny Kraws Світлана Кравс під час Ралі Монте-Карло

"Не віриться але, факт: ми вдало фінішували! Високі Альпи вдалося здолати! Було дуже тяжко. 6-7-кілометрові підйоми засніженими серпантинами для маленького "Запорожця" — надзвичайно екстремальне завдання. Але три українських "Горбатих вужика" і київський "вухастик" — ЗАЗ-966 дісталися фінішу. На жаль, чернівецький жіночий екіпаж проїхав всього 140- кілометровий шлях і ... зламався", — написав Євгеній Кравс.

Це вперше за 111 років існування ралі участь у ньому взяли українці на вітчизняних малолітражках.

Facebook // Evgeny Kraws Львів'яни на "Запорожці" фінішували на Ралі Монте-Карло у Франції

"Вперше українці на українських малолітражка ж кинули виклик европейській автомобільні ретро-еліті. І не спасували. Ми на фініші. Слава Україні!...Позаду залишилися (через відмову техніки) більш потужні західні "автодрузі" і суперпотужні російські "Волги" (організатори відмовили росіянам через несанкціоновану в Євросоюзі ковід-вакцину", — додав Євгеній Кравс.

Що відомо

25 січня зі Львова до Франції вирушили три команди, які представляли Україну на Ралі Монте-Карло. Всі вони їхали на оригінальних "Запорожцях". Це представники Львова, Тернополя, Києва. Загалом на перегонах було 5 українських команд.

За два дні перегонів учасники мали подолати відстань майже в тисячу кілометрів.

"Запорожцем" зі Львова керувала Світлана Кравс. Аби взяти участь в автоперегонах, авто перемалювали у жовтий колір з перламутром. У "Запорожці" підсилили гальма, встановили додатковий генератор і освітлення, зробили додаткові кріплення ременів безпеки.

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