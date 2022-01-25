Львів’яни вперше за 111 років візьмуть участь в перегонах Ралі Монте-Карло. У вівторок, 25 січня, Євгеній та Світлана Кравс відправились до Франції. Представлятимуть Україну на авто "Запорожець" 1967 року випуску. Команді доведеться проїхати близько 1000 кілометрів серпантинами Альп.

25 січня зі Львова до Франції вирушили три команди, які представлятимуть Україну на Ралі Монте-Карло. Всі вони їдуть на оригінальних "Запорожцях". Це представники Львова, Тернополя, Києва. Загалом на перегонах буде 5 українських команд.

Суспільне Львів "Запорожцем" на Ралі: українська команда вирушила зі Львова до Монте-Карло

Ралі розпочнеться у французькому Валансі.

"Дуже складний маршрут. Маршрут 400 км перший день по горах Провансу у Франції, південній Франції. До того ж там є момент підйому на гору висотою 1300 метрів. І ми повертаємось у Валанс з якого стартуємо", — каже учасник автоперегонів Ігор Левченко.

Суспільне Львів Один із "Запорожців"

Одна із умов перегонів — всі машини мають бути із оригінальними запчастинами. За два дні перегонів учасники подолають відстань майже в тисячу кілометрів на "Запорожцях". Львівщину представлятиме сім’я Кравс — пілотеса Світлана та штурман Євген. До гонки вони готувались на дорогах в українських Карпатах.

"Розробили маршрут аналогічний до того, який є в Монако за перепадом висот і за кількістю поворотів і ми обкатували машину в Карпатах. Згідно регламенту, є ідеальний час, тобто ми вже маємо трасу, ми вже маємо карту, вже дивились повороти вправо, вліво. Наш ідеальний час 54 – 55 км/год. Ідеальний, середній і це означає, що нам треба їхати 60 – 70. Ну я люблю швидкість, чоловік весь час стримує, не газуй, але я думаю, що ми поїдемо швидко", — каже Світлана Кравс.

Суспільне Львів "Запорожець" львівської команди

Сергій Мартовенко – учасник команди з Києва. Своє авто збирав майже з нуля – усі запчастини 1969 року. Чоловік розповідає, що у цих "Запорожцях" три передачі і одна — для рух назад.

"Це не іномарка, скажімо так. Тут нема нічого, ні гідропідсилювача керма, ті ж гальма, все механічне. Якщо вмієш їздити, то їде добре, нормально", — каже Сергій Мартовенко.

Ралі Монте-Карло завершиться 2 лютого у Монако.

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