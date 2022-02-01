У львівському пологовому на Некрасова почали приймати пацієнток

Від сьогодні, 1 лютого, у пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні після капітального ремонту відновили прийом пацієнток. Відділення було зачинене з вересня 2017 року. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Ремонтні роботи у відділенні тривали понад 4 роки. За цей час майстри відреставрували фасад та дах, оновили систему опалення, замінили усі комунікації та збільшили кількість палат. Також придбали нові меблі та частково оновили обладнання.

"Тут змінилось все. Відбулось перепланування першого поверху, тут розташований приймальний покій та оглядовий кабінет. Зараз у пологовому є вісім індивідуальних пологових зали та три операційні. Вдалося також оновити обладнання, ліжка і меблі. Тому ми повністю готові до прийому наших пацієнток", — каже завідувач пологового відділення Володимир Солощенко.

Корпус розрахований на 100 акушерських ліжок. З них 40 місць передбачили для пологового відділення, 30 – для відділення патології вагітності та ще 30 – для відділення екстрагенітальної патології. Також там функціонують відділення неонатального догляду, інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених.

Що відомо

Капітальний ремонт у пологовому на Некрасова розпочали у 2018 році. За цей час три рази міняли підрядника.

За словами директора лікарні Михайла Гички, у 2018 не вдалося використати усі виділені гроші. Надалі підрядник не зміг виконати завдання, тож гроші, які мали бути використані на ремонт наступного року, довелося повернути у бюджет.

У травні минулого року відбувся повторний тендер на визначення виконавця робіт, після чого ремонт продовжили.

У лютому 2021 року оголосили, що відділення планують відкрити у квітні цього ж року.

У грудні Львівський пологовий на Некрасова відкрили після капітального ремонту.

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