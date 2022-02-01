31 січня, у Кривому Розі, мешканці будинків по вулиці Першотравнева та Староярмаркова вийшли на мітинг та вимагали заборонити будівництво багатоповерхівки у центрі міста. За словами голови ОСББ "Першотравнева 11" Володимира Пахомова, зведення новобудови пошкодить навколишні споруди, яким більше 80-ти років.

Олександра Лисевич мешкає у будинку збудованому у 1938 році. Жінка каже: створили ініціативну групу та хочуть, щоб будівництво дев’ятиповерхівки відбувалось за державними будівельними нормами, забудовник цих норм не дотримується.

"Нова будівля має зводитись на відстані п’яти метрів від нашої. Ми не проти будівництва за нормами, ми проти, якщо наші будівлі зруйнують", - говорить Александра Лисевич.

Жінка додає: у грудні звертались до відділу містобудування щодо свого питання, але відповіді не отримали. Зараз написали колективні звернення до Президента, прокуратури та знову до міськради.

Депутат міськради Максим Трач каже: земельну ділянку виділяли, але дозвільних документів на проведення будівництва міськрада не видавала.

"Як член комісії з земельних питань, я не пам'ятаю жодного документа і рішення депутатів про надання дозволу на будівництво . Земельну ділянку виділили - це факт, але для початку забудовник має провести геодезичне дослідження ділянки та прилеглої території. На підставі цього звернутися до міськради, отримати рішення про громадські слухання, потім має бути рішення про будівництво, а вже після цього починати роботи", - розповідає депутат.

Мешканці прилеглих будинків говорять, ніяких громадських слухань не було.

За словами представника компанії забудовника Віталія Солов'я, усі необхідні дозвільні документи відповідно до вимог державних будівельних нормативів є. Зокрема, у них йдеться і про встановлення огорожі орендованої ділянки, яку вже почали зводити. Документи на встановлення паркану представник забудовника показав поліцейським, яких викликав депутат. Проте документи на забудову надані не були.

Суспільне Дніпро Колективне звернення до Дніпропетровської облдержадміністрації

Наразі 120 мешканців прилеглих до будівництва осель підписали колективне звернення до Дніпропетровської облдержадміністрації, прокуратури та міськради з вимогою заборонити будівництво.

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