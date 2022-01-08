Соціальні виплати на Тернопільщині: що відомо

Із січня на Тернопільщині зростуть соціальні виплати. Це пов’язано з тим, що зріс прожитковий мінімум, розповіла виконувачка обов’язків директора обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Смолій.

За її словами, на одну особу в місяць він становить 2 393 гривні, це на 99 гривень більше, ніж у листопаді 2021. Зокрема, каже Оксана Смолій, зростуть соцвиплати на дітей з інвалідністю. З цього місяця вони становитимуть три з половиною прожиткових мінімуми, а не два з половиною, як було раніше.

"Опікун отримуватиме 7 350 гривень на дитину віком до 6 років, а якщо дитині від 6 до 18 років – 9 тисяч 163 гривні. Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, також суттєво зростає. До 2022 року вона надавалася у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і в грудні минулого року її розмір становив 1 934 гривні, а з січня – в розмірі двох прожиткових мінімумів. На дітей до 6 років – 4 200 гривень, на дітей від 6 до 18 – 5 236 гривень", – каже Смолій.

Не зміниться, за словами Оксани Смолій, розмір допомоги при народженні дитини, а також виплата для дітей, над якими встановлена опіка. Прожитковий мінімум зросте також у липні та грудні цього року і буде 2 508, а потім 2 589 гривень.

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