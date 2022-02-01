Буковину від "червоної" зони відділяє ще 150 інфікованих щодоби — ОДА

Чернівецьку область від переходу до "червоної” зони карантину відділяє ще 150 нових випадків інфікування коронавірусом щодоби. Зараз в регіоні виявляють по приблизно тисячі випадків, Буковина відповідає “помаранчевій” зоні.

Про це Суспільному сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Чорний.

За його словами, зараз в області перевищений один з шести показників — динаміка госпіталізацій. Ще за двома індикаторами Буковина близька до перевищення показників.

"Нові виявлені випадки вважаються перевищені при коефіцієнті 20%. Останні дні у нас — 19,4% та 19,2%. Це означає, що приблизно ще 150 виявлених випадків, і ми переносимось в іншу зону", — каже Чорний.

За словами головної санітарної лікарки області Наталії Гопко, зараз на Буковині діють жорсткіші обмеження, ніж передбачені “помаранчевою” зоною. Зокрема, школи та університети навчаються дистанційно.

Комісія з надзвичайних ситуацій оцінює показники регіону за щонайменше три днів.

Що відомо

МОЗ визначає епідемічну небезпеку за шістьма показниками. Це рівень захворюваності, кількість нових випадків, охоплення тестуванням, число та динаміка госпіталізацій, завантаженість ліжок із киснем у медичних закладах.

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не передбачає додаткових обмежень. Він "сигнальний" про наближення регіону до "червоної" зони. Місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Загалом в області виявили 134 578 випадків інфікування коронавірусом, 117 507 людей одужали, а 3 130 померли.

Станом на 30 січня в області першою дозою щепили 292 648 людей, що складає 32,52% населення області. Другою дозою імунізували 279 343 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 413 людей.

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