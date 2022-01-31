На Буковині чотири вчителі оскаржують у суді відсторонення через відсутність вакцинації проти COVID-19. Наразі лише одна викладачка отримала рішення по справі.

Про це йдеться у даних реєстру судових рішень.

У Вижниці вчителька початкових класів оскаржує своє відсторонення через відсутність щеплення проти COVID-19. Вона вимагає повернути їй зарплату за час вимушеного прогулу. У суді вона доводила, що вимога про вакцинацію суперечить законодавству. Також вважає, що відсторонення порушує права дітей, які залишились без вчителя.

Водночас представники школи заперечують це і посилаються на постанову уряду. Суд підтримав заклад – позов вчительки не задовільнили. Суддя вказав, що міністерство охорони здоров'я може встановлювати обов'язкове щеплення для категорій населення. Також вчителька не надала документ про те, що має протипокази до вакцинації.

Вчителька подала апеляцію на рішення районного суду. Про це йдеться на сайті "Судова влада".

Також своє відсторонення оскаржують вчителі з Сокирян, Ванчиківців та Купки. Усі справи перебувають на розгляді в районних судах. Освітяни, окрім поновлення на посаді, вимагають сплатити зарплату за час вимушеного прогулу.

Що відомо