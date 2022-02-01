На Полтавщині розпочалася реєстрація на ЗНО-2022

Від 1 лютого майбутні абітурієнти з Полтавщини можуть зареєструватися на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Подати заявки вони можуть до 9 березня, розповіла Суспільному відповідальна за проведення ЗНО в області Наталія Барболіна.

За її словами, безкоштовно пройти тестування можна щонайбільше з п’яти навчальних предметів. Результати чотирьох із них зараховуватимуться як державна підсумкова атестація. Загалом же обрати можна з 13 дисциплін.

Запрошення-перепустки з адресами пунктів проведення тестувань на інформаційних сторінках зареєстрованих учасників мають з’явитися до 29 квітня, додала Наталія Барболіна.

"Чотири предмети є обов’язкові для державної підсумкової атестації: українська мова, математика, історія України, англійська мова, і четвертий предмет на вибір учасника. Для того, щоб розширити коло можливостей при виборі спеціальності для вступу до закладу вищої освіти, надано право учасникам обрати ще один предмет, як предмет зовнішнього незалежного оцінювання", – каже Наталія Барболіна.

Цьогоріч основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 23 травня тестуванням з фізики і завершиться 17 червня тестуванням з біології.

На Полтавщині для тестування створили вісім округів – у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Гадячі, Пирятині, Карлівці та Кобеляках. Пунктів оцінювання підготують близько 60. Та скільки їх запрацює, залежатиме від кількості учасників, каже Наталія Барболіна.

Що відомо:

Торік на тестування зареєструвалися 12 800 учасників із Полтавщини.

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