На пробне ЗНО з Полтавщини подали майже 8 тисяч заявок

22 січня в Україні останній день реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Нині в області для участі в тестуванні подали майже на 2,5 тисячі більше заявок ніж торік, розповіла Суспільному відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині Наталія Барболіна. Це, зокрема, тому що 2021-го усі оцінювання були в один день, а цьогоріч – у два, тому охочі можуть взяти участь у двох тестуваннях. Їх влаштують у березні. Ці тести не впливають на оцінку з основної сесії ЗНО.

Суспільне Полтава Полтавський ліцей №17

17-річний Арсен – одинадцятикласник полтавського ліцею № 17. Близько тижня тому він зареєструвався на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

"Потрібно зайти на сайт регіонального центру якості освіти. Для початку потрібно ввести свою контактну інформацію, потім – створюється особистий кабінет, ти заносиш дані, які вказані. Реєстрація відбувається не довго, за 20 хвилин я справився. Але на підтвердження всіх документів та оплати потрібен деякий час, приблизно 3–4 дні", - каже учень полтавського ліцею №17 Арсен Шахбазян.

Суспільне Полтава Пробне ЗНО з Полтавщини подали майже 8 тисяч заявок

"83 учні у нас випускаються в 11-му класі. На сьогодні 82 учні заявили про те, що вони зареєструвалися. При чому, хочу сказати, більшість зареєструвалися на два предмети", - говорить заступниця директора полтавського ліцею №17 Людмила Лавренко.

Нині в області для проходження тестів подали приблизно 8 тисяч заявок. Торік учасників було понад 5,5 тисяч. Із них складали тести більше за 95%, розповіла відповідальна за проведення ЗНО у регіоні.

Суспільне Полтава Реєстрація на пробне ЗНО завершується 22 січня

"Минулого року все відбувалося в один день. Це відбувалося 10 квітня. Цього року вони можуть складати два тести. 19 березня – українська мова чи то українська мова та література, як вони оберуть. І через тиждень вони мають можливість обрати ще один тест", - каже відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині Наталія Барболіна.

Реєстрацію на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочали 5 січня, а завершать 22 січня. Це тестування, на відміну від основного ЗНО, платне. Вартість залежить від області та того регіонального центру оцінювання якості освіти, якому вона підпорядкована. Для учасників із Полтавщини цього року – 213 гривень, розповіла відповідальна за проведення оцінювання у регіоні Наталія Барболіна. Це майже на 20 гривень дорожче, ніж торік. Але така вартість пробного тесту найнижча серед інших регіонів України, розповіла Наталія Барболіна.

Суспільне Полтава Результати пробного ЗНО можна отримати до 1 квітня

"Мені досить цікаво перевірити свої результати. Минулого року я вже брала участь. Хочу сказати, що я була собою задоволена і зважила на свої помилки. Сидіти вдома і розв’язувати тести перед комп’ютером – це одна справа, а опинитися взагалі в невідомій аудиторії, де тебе оточують інші учні, де є люди, котрі дивляться за порядком, обмежують час – це зовсім інше", - розповідає учениця полтавського ліцею №17 Милана Альошина.

Результати пробного тестування з української мови та літератури учасники зможуть отримати 25 березня, а 1 квітня – з решти предметів.

Основна сесія ЗНО для випускників 2022 року стартує наприкінці травня.