На Одещині випробовують озброєння та військову техніку

В Одеській області поблизу с.Тузли Білгород-Дністровського району випробовують дослідні зразки озброєння. Бойову стрільбу проводять на полігоні "Алібей", повідомили у Білгород-Дністровській районній державній адміністрації.

Випробовування триватимуть майже три тижні. Їх розпочали з 25.01.2022 року, планують закінчити 12.02.2022 року.

На період проведення навчань обмежили доступ до морської коси від с.Лебедівка та прилеглої до полігону частини Чорного моря.

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