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Внаслідок потрійної ДТП на об’їзній Львова ускладнений рух транспорту
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Внаслідок потрійної ДТП на об’їзній Львова ускладнений рух транспорту

Оновлюється
Марта Янко
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Внаслідок потрійної ДТП на об’їзній Львова ускладнений рух транспорту Патрульна поліція Львівщини

31 січня на об’їзній дорозі Львова біля села Сокільники трапилася аварія за участі трьох транспортних засобів. Рух цією ділянкою тимчасово ускладнений. Про це повідомили у Telegrem-каналі Патрульної поліції Львівської області.

Аварія трапилася близько 16:00 за участі автомобілів УАЗ, БМВ та вантажівки. Попередньо у патрульній поліції повідомили, про трьох травмованих – усі із автомобіля БМВ. На місці працюють медики.

Станом на 16:30 поліцейські організували реверсний рух транспорту.

Відео моменту аварії:

Інформація доповнюється

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