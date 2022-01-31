Внаслідок потрійної ДТП на об’їзній Львова ускладнений рух транспорту

31 січня на об’їзній дорозі Львова біля села Сокільники трапилася аварія за участі трьох транспортних засобів. Рух цією ділянкою тимчасово ускладнений. Про це повідомили у Telegrem-каналі Патрульної поліції Львівської області.

Аварія трапилася близько 16:00 за участі автомобілів УАЗ, БМВ та вантажівки. Попередньо у патрульній поліції повідомили, про трьох травмованих – усі із автомобіля БМВ. На місці працюють медики.

Станом на 16:30 поліцейські організували реверсний рух транспорту.

Відео моменту аварії:

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