З 1 лютого понад п'ять тисяч дітей на Рівненщині планують вакцинувати від поліомієліту. Інактивованою вакциною щеплюватимуть тих, хто не зробив цього за календарем, повідомив у програмі Сьогодні Головне завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Віктор Мороз.

Суспільне також дізнавалось, які є шанси на відновлення після паралічу у дитини, яка захворіла у вересні 2021 року та скількох дітей у громаді після того випадку батьки все ж відмовились вакцинувати від поліомієліту.

Про кампанію зі щеплення

Про вакцинацію у лютому дітей віком від шести місяців до шести років від поліомієліту, які пропустили його за Національним календарем щеплень, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Під час другого етапу дітей вакцинуватимуть, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення відповідно до календаря. Коли він точно стартує, визначать згодом.

"З першого лютого поточного року оголошено перший раунд вакцинації, він буде тривати три тижні. За цей період усі діти, які не отримали інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ), будуть дощеплені. А вже навесні будуть даватися крапельки діткам, тобто оральна поліовакцина", – повідомив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Дітей викликатимуть лікарі, але буде також можливість залучити виїзну бригаду, наприклад – для щеплення організованого колективу, уточнив Суспільному завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб обласного центру контролю та профілактики хвороб Віктор Мороз.

З чого почалось і яка ситуація зараз

У 2021-му восени поліомієліт виявили у двадцяти дітей на Рівненщині й Закарпатті – півторарічна дівчинка з Великої Омеляни отримала параліч, а 19 дітей були контактними й мали безсимптомний перебіг. Батьки дівчинки не зробили їй щеплення від поліомієліту через релігійні переконання. В області оголосили надзвичайний стан біологічного характеру і розпочали додаткові тури імунізації дітей Великоомелянської громади.

Станом на 31 січня майже 90% дітей громади віком до шести років охоплені щепленням, але цього недостатньо, заявив Роман Сафонов.

"Взагалі на території області дітей до одного року вакциновано 81%, 18 місяців – 82% і достатньо добре вакциновані школярики, діти до 6 років – ми маємо майже 90% охоплення щепленнями. Натомість цього недостатньо, бо нормативний показник становить не менше 95%. Тому ми маємо і далі працювати", – повідомив він.

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За словами голови Великоомелянської громади Алли Карпюк, ситуація в тергромаді з вакцинацією значно покращилась, коли після спалаху там по домівках почали вакцинувати дітей від поліомієліту.

"Зараз – 14 дітей, які не вакциновані саме від цього недугу. Це бажання особисто батьків. Вони мотивують це не те що конкретними фактами, просто – небажання батьків вакцинувати своїх діток, оскільки саме вони безпосередньо несуть відповідальність за життя і здоров'я своїх дітей", – пояснює голова ОТГ.

Невакциновані 14 дітей не відвідують заклад освіти, оскільки батьки написали заяви, щоб діти навчалися на екстернатній формі, уточнила Алла Карпюк.

За словами завідувача відділу епіднагляду Віктора Мороза, на момент спалаху поліомієліту в громаді були вакциновані до 40%, нині щеплені 76% дітей.

"Ліків не існує, є лише профілактика – вакцинація. Ніякого способу вилікувати поліомієліт немає. Перенесені паралічі після поліомієліту в переважній більшості – незворотні. Тобто, дитина може залишитися на все життя з інвалідністю. У деяких випадках, можливо, буде якийсь відсоток відновлення, але, як правило, повне відновлення не настає", – коментує Віктор Мороз.

Що з інфікованою дівчинкою

У півторарічної дівчинки з Великої Омеляни рухова активність ніг не відновилась, повідомила завідувачка центру відновного лікування обласної лікарні Лілія Зорук. Дитину лікували в цьому центрі у вересні від гострого в'ялого паралічу.

"Тато приводив дитину на шістдесятий день, ми оглядали її комісійно. У дівчинки не відновились рухи в кінцівках. Татові були запропоновані додаткові обстеження та аналізи. Ми пропонували, щоб він приходив на реабілітацію до нас, але на сьогодні так вони й не з'явились на реабілітацію", – коментує завідувачка центру.

Вона пояснила, що чим більше минає часу від захворювання, тим менше шансів, що дитина буде ходити. Батько, за її інформацією, не виявив бажання щеплювати інших дітей у сім'ї.

Зв'язок з Закарпаттям

24 січня поліомієліт підтвердили у дворічного хлопчика із Закарпаття. Симптоми хвороби у дитини з'явилися у грудні під час перебування у медзакладі Львова, де хлопчика лікували від іншого захворювання. Відомо також, що дитина нещеплена від поліомієліту через відмову батьків.

За словами Віктора Мороза, діти з Великої Омеляни їздили на Закарпаття. Але свіжий випадок не пов'язаний з обидвома попередніми, що фіксували на Рівненщині та Закарпатті.

"І це дуже тривожний дзвіночок, це говорить про те, що вірус поліомієліту циркулює і завтра може захворіти третя, четверта дитина. Було встановлено, що це вірус з Таджикистану, а туди він потрапив з Пакистану. І враховуючи, що є велика міграція населення, нелегалів, існує дуже великий ризик захворіти на поліомієліт дитині, яка не вакцинована", – заявив завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб.

Він закликав батьків, які спостерігають у дитини порушення руху кінцівок – звертатись до лікарів. Діток обстежують на поліовірус, аби його не пропустити.

Коли та чим вакцинуватись

Протипоказами до оральної поліомієлітної вакцини можуть бути імунні захворювання, тоді дитина отримує інактивовану поліомієлітну вакцину, пояснює Віктор Мороз. Інших протипоказів немає. Він також зазначив, що зараз відмовників від вакцинації більше, ніж, наприклад, у 70-ті роки минулого століття. Це, припускає, пов'язано з рівнем довіри до медицини, не останню роль відіграє й вплив контенту в інтернеті.

"Згідно з календарем, дитина повинна отримати шість щеплень проти поліомієліту. Розпочинається щеплення у двомісячному віці: у два і чотири місяці дитина отримує щеплення ІПВ, в укольчиках. А вже в шість, 18 місяців, а потім – в 6 та 14 років дитина отримує оральну вакцину (ОПВ), що в крапельках", – розповідає він.

Можливі наслідки від інактивованої вакцини, тобто – в уколах: почервоніння і болючість в місці уколу, зазначає Віктор Мороз. Але як інактивована, так і оральна – практично не мають побічних реакцій. Вакцина, якою щеплюватимуть дітей у лютому, нічим не відрізняється від попередніх.

Він зауважив, що дитина, не вакцинована без поважних причин, матиме проблеми з відвідуванням садочка чи школи. Але ніхто силою змусити зробити щеплення не може. Батькам, які сумніваються, інформацію радить шукати на сайтах міжнародних організацій.

Що відомо

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, викликає параліч. Хвороба може призвести до смерті. Поліовірус поширюється від людини до людини, найчастіше через брудні руки, заражену їжу та воду.

24 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило про проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей до 6 років, які не були вакциновані вчасно. Станом на 1 листопада 73,3 % дітей в Україні отримали щеплення проти поліомієліту.

В межах першого етапу в Україні планують вакцинувати майже 140 тисяч дітей, які не отримали взагалі щеплення проти поліомієліту або отримала його з порушенням календаря щеплень.

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