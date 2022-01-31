На Херсонщині за минулу добу діагностували 452 випадки захворювання на COVID-19

За минулу добу, 30 січня, в Херсонській області зафіксували 452 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед них 31 дитина та 19 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної державної адміністрації у Facebook.

Найбільше випадків виявили у жителів з Херсонського району - 361. Також захворіли 57 людей зі Скадовського району, 16 жителів з Каховського району, 15 - з Бериславського та три людини з Генічеського районів.

Стан хворих задовільний, 427 жителів перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 24 людини.

Померли троє людей, мали пневмонію та Covid-19. Одужали 123 жителі області.

Наразі в області 85 302 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За добу 29 січня, в Херсонській області підтвердили 448 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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