У Кривому Розі на пожежі загинув чоловік

1 лютого горів приватний будинок на вулиці Азовська у Кривому Розі. Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.
Виклик надзвичайникам надійшов о 00:55.
Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено облицювання стін та стелі на загальній площі 40 кв. м.
О 01:58 пожежу ліквідували. Під час ліквідації рятувальники виявили чоловіка без ознак життя.
Причини займання з`ясовуються.
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