У Кривому Розі на пожежі загинув чоловік

1 лютого горів приватний будинок на вулиці Азовська у Кривому Розі. Про це йдеться на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

Виклик надзвичайникам надійшов о 00:55.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті одноповерхового житлового будинку на території приватного домоволодіння.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено облицювання стін та стелі на загальній площі 40 кв. м.

О 01:58 пожежу ліквідували. Під час ліквідації рятувальники виявили чоловіка без ознак життя.

Причини займання з`ясовуються.

Читайте також

- У селі на Буковині вщент згоріла дерев’яна церква

- На пожежі в Одесі загинув чоловік. Він спровокував власну смерть – ДСНС

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро