На пожежі в Одесі загинув чоловік. Він спровокував власну смерть – ДСНС

31 січня у будинку на вулиці Академіка Глушко в Одесі зайнялася квартира. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам повідомили о пожежі о 05:50. За даними служби, горіли житлові приміщення на п'ятому поверсі багатоповерхівки. Через велику кількість диму співробітникам ДСНС довелося працювати у спеціальних апаратах, які захищають очі та органи дихання.

Пожежу гасили майже 40 хвилин. За це час вигоріло близько трьох квадратних метрів. Під час перевірки в одній із кімнат знайшли тіло господаря квартири. За даними рятувальників, чоловік міг загинути через паління у ліжку.

На місці працювали 42 співробітники ДСНС та 12 пожежних машин.

ДСНС України в Одеській області Пожежник під час гасіння вогню у багатоповерхівці на Академіка Глушко

Читайте також

Отруїлися газом: у передмісті Одеси загинула подружня пара

Пожежа в Одесі. Рятували жінку, хлопчика та тварин

В Одесі горів підвал. До лікарні доставили чоловіка в тяжкому стані

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області