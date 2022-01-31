На пожежі в Одесі загинув чоловік. Він спровокував власну смерть – ДСНС

31 січня у будинку на вулиці Академіка Глушко в Одесі зайнялася квартира. Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Рятувальникам повідомили о пожежі о 05:50. За даними служби, горіли житлові приміщення на п'ятому поверсі багатоповерхівки. Через велику кількість диму співробітникам ДСНС довелося працювати у спеціальних апаратах, які захищають очі та органи дихання.
Пожежу гасили майже 40 хвилин. За це час вигоріло близько трьох квадратних метрів. Під час перевірки в одній із кімнат знайшли тіло господаря квартири. За даними рятувальників, чоловік міг загинути через паління у ліжку.
На місці працювали 42 співробітники ДСНС та 12 пожежних машин.
ДСНС України в Одеській області
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