У селі на Буковині вщент згоріла дерев’яна церква

У селі Самакова на Путильщині вщент згоріла дерев'яна церква. У пожежі ніхто не травмувався.

Про це Суспільному сказав співробітник управління ДСНС в Чернівецькій області Дмитро Сливка.

За його словами, пожежа трапилася в ніч на 30 січня.

Причини загорання встановлюють.

Фото Facebbok/Катя Лукань Такий вигляд мала церква до пожежі Фото Facebbok/Катя Лукань

Що відомо

Село Самакове найвисокогірніше в Чернівецькій області. Воно входить до Конятинської громади. Там проживає майже 600 людей.

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