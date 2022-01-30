У селі на Буковині вщент згоріла дерев’яна церква

У селі Самакова на Путильщині вщент згоріла дерев'яна церква. У пожежі ніхто не травмувався.
Про це Суспільному сказав співробітник управління ДСНС в Чернівецькій області Дмитро Сливка.
За його словами, пожежа трапилася в ніч на 30 січня.
Причини загорання встановлюють.
Фото Facebbok/Катя Лукань
Що відомо
- Село Самакове найвисокогірніше в Чернівецькій області. Воно входить до Конятинської громади. Там проживає майже 600 людей.
Читайте також
На Буковині мати та дитина отримали опіки від вибуху газу
Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]