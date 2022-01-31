За добу коронавірус підтвердили в 628 волинян, троє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 628 нових випадків коронавірусної інфекції, три людини померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 1 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 155 дітей та 25 медпрацівників.
Одужали в області 95 людей. Один летальний випадок зафіксували у Луцькому районі, два – у Володимир-Волинському.
За добу методом ПЛР протестували 2 078 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 104
- Боратинська ТГ – 1
- Берестечківська ТГ — 11
- Городищенська ТГ – 7
- Горохівська ТГ – 36
- Доросинівська ТГ — 2
- Ківерцівська ТГ – 5
- Колківська – 7
- Копачівська ТГ — 1
- Мар’янівська ТГ – 8
- Олицька ТГ — 1
- Підгайцівська ТГ – 27
- Рожищенська ТГ – 20
- Торчинська ТГ — 2
- Цуманська ТГ – 17
- Володимир-Волинська ТГ – 58
- Затурцівська ТГ — 1
- Зимнівська ТГ – 10
- Іваничівська ТГ – 11
- Литовезька ТГ — 1
- Локачинська ТГ — 4
- Нововолинська ТГ – 33
- Оваднівська ТГ – 4
- Павлівська ТГ – 7
- Поромівська ТГ – 1
- Устилузька ТГ — 2
- Камінь- Каширська ТГ – 36
- Любешівська ТГ — 16
- Маневицька ТГ – 30
- Прилісненська ТГ – 4
- Сошичненська ТГ — 1
- Голобська ТГ – 1
- Головненська ТГ — 1
- Вишнівська ТГ – 3
- Дубечненська ТГ — 3
- Дубівська ТГ – 17
- Забродівська ТГ — 3
- Ковельська ТГ – 80
- Колодяжненська ТГ — 3
- Люблинецька ТГ – 14
- Любомльська ТГ — 6
- Ратнівська ТГ – 9
- Рівненська ТГ – 1
- Самарівська ТГ — 1
- Сереховичівська ТГ – 4
- Старовижівська ТГ – 3
- Турійська ТГ – 1
- Шацька ТГ — 10
За весь час пандемії в області захворіли 111 446 волинян. 102 426 людей одужали від COVID-19. 2 259 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 420 нових випадків коронавірусної хвороби та дві смерті.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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