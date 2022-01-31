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За добу коронавірус підтвердили в 628 волинян, троє людей померли
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За добу коронавірус підтвердили в 628 волинян, троє людей померли

Лариса Літвицька
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За добу коронавірус підтвердили в 628 волинян, троє людей померли ФОТО: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 628 нових випадків коронавірусної інфекції, три людини померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 1 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 155 дітей та 25 медпрацівників.

Одужали в області 95 людей. Один летальний випадок зафіксували у Луцькому районі, два – у Володимир-Волинському.

За добу методом ПЛР протестували 2 078 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 104
  • Боратинська ТГ – 1
  • Берестечківська ТГ — 11
  • Городищенська ТГ – 7
  • Горохівська ТГ – 36
  • Доросинівська ТГ — 2
  • Ківерцівська ТГ – 5
  • Колківська – 7
  • Копачівська ТГ — 1
  • Мар’янівська ТГ – 8
  • Олицька ТГ — 1
  • Підгайцівська ТГ – 27
  • Рожищенська ТГ – 20
  • Торчинська ТГ — 2
  • Цуманська ТГ – 17
  • Володимир-Волинська ТГ – 58
  • Затурцівська ТГ — 1
  • Зимнівська ТГ – 10
  • Іваничівська ТГ – 11
  • Литовезька ТГ — 1
  • Локачинська ТГ — 4
  • Нововолинська ТГ – 33
  • Оваднівська ТГ – 4
  • Павлівська ТГ – 7
  • Поромівська ТГ – 1
  • Устилузька ТГ — 2
  • Камінь- Каширська ТГ – 36
  • Любешівська ТГ — 16
  • Маневицька ТГ – 30
  • Прилісненська ТГ – 4
  • Сошичненська ТГ — 1
  • Голобська ТГ – 1
  • Головненська ТГ — 1
  • Вишнівська ТГ – 3
  • Дубечненська ТГ — 3
  • Дубівська ТГ – 17
  • Забродівська ТГ — 3
  • Ковельська ТГ – 80
  • Колодяжненська ТГ — 3
  • Люблинецька ТГ – 14
  • Любомльська ТГ — 6
  • Ратнівська ТГ – 9
  • Рівненська ТГ – 1
  • Самарівська ТГ — 1
  • Сереховичівська ТГ – 4
  • Старовижівська ТГ – 3
  • Турійська ТГ – 1
  • Шацька ТГ — 10

За весь час пандемії в області захворіли 111 446 волинян. 102 426 людей одужали від COVID-19. 2 259 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 420 нових випадків коронавірусної хвороби та дві смерті.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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