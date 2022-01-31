За добу коронавірус підтвердили в 628 волинян, троє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 628 нових випадків коронавірусної інфекції, три людини померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 1 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 155 дітей та 25 медпрацівників.

Одужали в області 95 людей. Один летальний випадок зафіксували у Луцькому районі, два – у Володимир-Волинському.

За добу методом ПЛР протестували 2 078 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 104

Боратинська ТГ – 1

Берестечківська ТГ — 11

Городищенська ТГ – 7

Горохівська ТГ – 36

Доросинівська ТГ — 2

Ківерцівська ТГ – 5

Колківська – 7

Копачівська ТГ — 1

Мар’янівська ТГ – 8

Олицька ТГ — 1

Підгайцівська ТГ – 27

Рожищенська ТГ – 20

Торчинська ТГ — 2

Цуманська ТГ – 17

Володимир-Волинська ТГ – 58

Затурцівська ТГ — 1

Зимнівська ТГ – 10

Іваничівська ТГ – 11

Литовезька ТГ — 1

Локачинська ТГ — 4

Нововолинська ТГ – 33

Оваднівська ТГ – 4

Павлівська ТГ – 7

Поромівська ТГ – 1

Устилузька ТГ — 2

Камінь- Каширська ТГ – 36

Любешівська ТГ — 16

Маневицька ТГ – 30

Прилісненська ТГ – 4

Сошичненська ТГ — 1

Голобська ТГ – 1

Головненська ТГ — 1

Вишнівська ТГ – 3

Дубечненська ТГ — 3

Дубівська ТГ – 17

Забродівська ТГ — 3

Ковельська ТГ – 80

Колодяжненська ТГ — 3

Люблинецька ТГ – 14

Любомльська ТГ — 6

Ратнівська ТГ – 9

Рівненська ТГ – 1

Самарівська ТГ — 1

Сереховичівська ТГ – 4

Старовижівська ТГ – 3

Турійська ТГ – 1

Шацька ТГ — 10

За весь час пандемії в області захворіли 111 446 волинян. 102 426 людей одужали від COVID-19. 2 259 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 420 нових випадків коронавірусної хвороби та дві смерті.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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