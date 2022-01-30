COVID-19 за добу підтвердили у 420 волинян, двоє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 420 нових випадків коронавірусної інфекції, дві людини померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 31 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 65 дітей та 10 медпрацівників.

Одужали в області 32 людини. Один летальний випадок зафіксували в Нововолинській громаді, інший – в Горохівській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 991 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

Луцька ТГ – 133

Боратинська ТГ – 1

Берестечківська ТГ — 12

Городищенська ТГ – 6

Горохівська ТГ – 20

Доросинівська ТГ — 2

Ківерцівська ТГ – 21

Колківська – 1

Мар’янівська ТГ — 2

Підгайцівська ТГ – 21

Рожищенська ТГ – 12

Цуманська ТГ – 3

Володимир-Волинська ТГ – 20

Зимнівська ТГ – 3

Локачинська ТГ — 5

Нововолинська ТГ – 37

Камінь- Каширська ТГ – 19

Маневицька ТГ – 23

Голобська ТГ – 2

Велицька ТГ – 1

Дубечненська ТГ — 1

Дубівська ТГ – 2

Заболотівська ТГ — 1

Забродівська ТГ — 9

Ковельська ТГ – 31

Люблинецька ТГ – 2

Поворська ТГ — 2

Ратнівська ТГ – 16

Сереховичівська ТГ – 4

Старовижівська ТГ — 8

За весь час пандемії в області захворіли 110 818 волинян. 102 331 людина одужала від COVID-19. 2 256 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 395 нових випадків коронавірусної хвороби. Жодного летального випадку зафіксовано не було.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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