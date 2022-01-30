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COVID-19 за добу підтвердили у 420 волинян, двоє людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 за добу підтвердили у 420 волинян, двоє людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 за добу підтвердили у 420 волинян, двоє людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині підтвердили 420 нових випадків коронавірусної інфекції, дві людини померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 31 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Серед недужих цієї доби – 65 дітей та 10 медпрацівників.

Одужали в області 32 людини. Один летальний випадок зафіксували в Нововолинській громаді, інший – в Горохівській ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 991 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 133
  • Боратинська ТГ – 1
  • Берестечківська ТГ — 12
  • Городищенська ТГ – 6
  • Горохівська ТГ – 20
  • Доросинівська ТГ — 2
  • Ківерцівська ТГ – 21
  • Колківська – 1
  • Мар’янівська ТГ — 2
  • Підгайцівська ТГ – 21
  • Рожищенська ТГ – 12
  • Цуманська ТГ – 3
  • Володимир-Волинська ТГ – 20
  • Зимнівська ТГ – 3
  • Локачинська ТГ — 5
  • Нововолинська ТГ – 37
  • Камінь- Каширська ТГ – 19
  • Маневицька ТГ – 23
  • Голобська ТГ – 2
  • Велицька ТГ – 1
  • Дубечненська ТГ — 1
  • Дубівська ТГ – 2
  • Заболотівська ТГ — 1
  • Забродівська ТГ — 9
  • Ковельська ТГ – 31
  • Люблинецька ТГ – 2
  • Поворська ТГ — 2
  • Ратнівська ТГ – 16
  • Сереховичівська ТГ – 4
  • Старовижівська ТГ — 8

За весь час пандемії в області захворіли 110 818 волинян. 102 331 людина одужала від COVID-19. 2 256 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 395 нових випадків коронавірусної хвороби. Жодного летального випадку зафіксовано не було.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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