COVID-19 за добу підтвердили у 420 волинян, двоє людей померли

За останню добу на Волині підтвердили 420 нових випадків коронавірусної інфекції, дві людини померли. Про ситуацію із захворюваністю станом на 31 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Серед недужих цієї доби – 65 дітей та 10 медпрацівників.
Одужали в області 32 людини. Один летальний випадок зафіксували в Нововолинській громаді, інший – в Горохівській ТГ.
За добу методом ПЛР протестували 991 волинянина. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 133
- Боратинська ТГ – 1
- Берестечківська ТГ — 12
- Городищенська ТГ – 6
- Горохівська ТГ – 20
- Доросинівська ТГ — 2
- Ківерцівська ТГ – 21
- Колківська – 1
- Мар’янівська ТГ — 2
- Підгайцівська ТГ – 21
- Рожищенська ТГ – 12
- Цуманська ТГ – 3
- Володимир-Волинська ТГ – 20
- Зимнівська ТГ – 3
- Локачинська ТГ — 5
- Нововолинська ТГ – 37
- Камінь- Каширська ТГ – 19
- Маневицька ТГ – 23
- Голобська ТГ – 2
- Велицька ТГ – 1
- Дубечненська ТГ — 1
- Дубівська ТГ – 2
- Заболотівська ТГ — 1
- Забродівська ТГ — 9
- Ковельська ТГ – 31
- Люблинецька ТГ – 2
- Поворська ТГ — 2
- Ратнівська ТГ – 16
- Сереховичівська ТГ – 4
- Старовижівська ТГ — 8
За весь час пандемії в області захворіли 110 818 волинян. 102 331 людина одужала від COVID-19. 2 256 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 395 нових випадків коронавірусної хвороби. Жодного летального випадку зафіксовано не було.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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