У Донецькій області провели операцію жителю Світлодарська, який дістав поранення під час обстрілу окупантів. Про це Суспільному повідомив травматолог хірургічного відділення Світлодарської міської лікарні Віктор Захарчук.

Лікар додав, що чоловік втратив багато крові, в нього було два вогнепальних кульових поранення правого стегна.

"Потребує лікування. Сама операція тривала недовго, звична первинна хірургічна обробка. Йому треба було відновити об'єм рідини в судинах, яка циркулює, бо була втрата крові. Знеболили його", — додав травматолог.

За його словами, стан пораненого стабілізувався.

"Декілька чоловіків ловили рибу коли збоку окупантів почався обстріл. Нам повідомили що серед рибалок скоріш за все є ранений. У чоловіка було поранення стегна. Через 8 хвилин ми були на місці. По прибуттю одразу наклали жгут, зупинили кровотечу та відвезли його до лікарні", — розповів військовий Миколай.

За словами Миколая, під час евакуації було залучено декілька людей і окупанти продовжували вести обстріл. Під час евакуації травмованих та загиблих немає.

Як розповів поранений місцевий житель, він не чув пострілів.

"Сидів на стільці, відчув удар в ногу. Зрозумів, що мене поранили. Намагався встати і впав. Згодом приїли військові, наклали жгути. Пострілу не чув, просто удар і кров пішла. Страшно не було, просто багато корові втратив", — розповів Віктор Шабалін.

За словами пораненого Віктора Шабаліна, він раніше рибалив на тому місці.

Що відомо

Поранений чоловіка 1953 року народження зі Світлодарська.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. Його було поранено в районі Вуглегірського водосховища

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