logo logo
Лікарі розповіли про стан пораненого під час обстрілу бойовиків жителя Світлодарська
ДОНБАСООСРегіони

Лікарі розповіли про стан пораненого під час обстрілу бойовиків жителя Світлодарська

Антон Степура Анастасія Дашко
·
Лікарі розповіли про стан пораненого під час обстрілу бойовиків жителя Світлодарська На Луганщині прооперовано мирного жителя, якого підстрелили окупаційні війська РФ, фото: Суспільне

У Донецькій області провели операцію жителю Світлодарська, який дістав поранення під час обстрілу окупантів. Про це Суспільному повідомив травматолог хірургічного відділення Світлодарської міської лікарні Віктор Захарчук.

Лікар додав, що чоловік втратив багато крові, в нього було два вогнепальних кульових поранення правого стегна.

"Потребує лікування. Сама операція тривала недовго, звична первинна хірургічна обробка. Йому треба було відновити об'єм рідини в судинах, яка циркулює, бо була втрата крові. Знеболили його", — додав травматолог.

За його словами, стан пораненого стабілізувався.

"Декілька чоловіків ловили рибу коли збоку окупантів почався обстріл. Нам повідомили що серед рибалок скоріш за все є ранений. У чоловіка було поранення стегна. Через 8 хвилин ми були на місці. По прибуттю одразу наклали жгут, зупинили кровотечу та відвезли його до лікарні", — розповів військовий Миколай.

За словами Миколая, під час евакуації було залучено декілька людей і окупанти продовжували вести обстріл. Під час евакуації травмованих та загиблих немає.

Як розповів поранений місцевий житель, він не чув пострілів.

"Сидів на стільці, відчув удар в ногу. Зрозумів, що мене поранили. Намагався встати і впав. Згодом приїли військові, наклали жгути. Пострілу не чув, просто удар і кров пішла. Страшно не було, просто багато корові втратив", — розповів Віктор Шабалін.

За словами пораненого Віктора Шабаліна, він раніше рибалив на тому місці.

Що відомо

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди