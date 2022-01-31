У Чернівецькій області оголосили підозру 32-річному водію, котрий ймовірно збив чоловіка на кріслі колісному. Через зіткнення пішохід загинув.

Про це повідомили на сайті обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронців, водій "Audi 100" не впорався з кермуванням та наїхав на 61-річного чоловіка, який рухався узбіччям у попутному напрямку. Водій не зупинився та втік з місця аварії. У поліції повідомили, що коли чоловіка знайшли, він був нетверезий.

Чоловіку мають обрати запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати.

Що відомо

30 січня у селі Мамаївці Чернівецької області водій наїхав на пішохода на кріслі колісному. Через зіткнення пішохід загинув.

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