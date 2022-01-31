У селі Мамаївці Чернівецької області п'яний водій наїхав на пішохода на кріслі колісному. Через зіткнення пішохід загинув.

Про це повідомили на сайті Нацполіції області.

30 січня водій "Audi-1002" не впорався з керуванням і наїхав на 61-річного буковинця, який пересувався на кріслі колісному. Водій не зупинився та втік з місця аварії. Згодом його знайшли, він був п'яний.

фото: ГУНП в Чернівецькій області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

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