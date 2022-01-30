У аварії на Буковині загинув 26-річний водій, ще двоє людей травмувались

У Кіцмані Чернівецької області в аварії загинув 26-річний водій, ще двоє людей травмувалися. Зустрічне зіткнення двох легковиків трапилося на центральній вулиці міста вночі 29 січня.

Про це повідомили на сайті нацполіції області.

В аварії зіткнулись автомобілі "БМВ" та "Мерседес Бенц". Водій "БМВ" з села Витилівка загинув, водія та пасажирку іншого авто шпиталізували до лікарні. Вони є місцевими жителями.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

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