Пасажирів, які вночі, 30 січня, потрапили у аварію за участі рейсового автобуса, госпіталізували до лікарень у Львові, Бродах та Буську. Про стан травмованих Суспільному розповіла завідувачка відділення невідкладної допомоги Львівської лікарні швидкої допомоги Ірина Мельник.

6 пасажирів автобуса госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. Двох з них медики оглянули і відпустили додому. Інші перебувають у лікарні. Один з них — 47-річний чоловік — у нейрохірургічному відділенні. Йому необхідна операція.

"У пацієнта було виявлено переломовивих 7 шийного хребця з помірною компресією спинного мозку. На щастя для пацієнта, рухова активність у кінцівках збережена", — каже лікар-нейрохірург центру неврології Роман Савка.

У хірургічне відділення поступили два пацієнти, каже завідувачка відділення невідкладної допомоги лікарні швидкої допомоги Ірина Мельник:

"Їм 50 та 54 роки. Чоловік та жінка. У них забій грудної клітки, перелом ребер. Вони в стабільному стані, під спостереженням хірургів. В реанімаційне відділення поступила жінка 75 років. Вона середньої важкості теж. В неї забій грудної клітки, перелом ребер та перелом стінки носа".

Інших пацієнтів госпіталізували у лікарні в Бродах та Буську.

Аварія у селі Хватів трапилась 30 січня, близько 2 ночі. Тоді рейсовий автобус, який їхав із польського міста Слупськ до Харкова, з’їхав у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП 14 пасажирів автобуса отримали травми: 11 чоловіків віком від 24 до 56 років із Львівської, Харківської, Сумської Полтавської, Чернігівської та Київської областей і три жінки – 23-річна львів’янка, 50-річна полтавчанка та 47-річна жителька Харківської області.

Причину аварії встановлюють правоохоронці.

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