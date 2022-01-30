На Львівщині перекинувся рейсовий автобус: 14 постраждалих

Вночі 30 січня на трасі Київ — Чоп на Львівщині у ДТП потрапив рейсовий автобус "Харків — Слупськ (Польща)". Внаслідок аварії постраждали 14 людей.
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
У відомстві уточнили, що аварія сталася о 02:03 поблизу села Хватів Золочівського району Львівської області. За даними рятувальників, автобус з’їхав у кювет та перекинувся.
"Постраждали 14 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", — поінформували в ДСНС.
До допомоги постраждалим залучили вісім співробітників рятувальної служби та дві одиниці техніки. Що стало причиною ДТП наразі не відомо.
Що відомо
- 23 січня у Самборі, що на Львівщині, 20-річний водій авто "Опель Вектра" збив подружжя та двох дітей на тротуарі. Травмованих госпіталізували до лікарень.
- 9 січня внаслідок аварії на автодорозі "Львів – Радехів – Луцьк" у селі Бабичі на Львівщині п’ятеро людей дістали травми, з них троє – неповнолітні.
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