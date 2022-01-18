Кіт у мішку: черкащанин знайшов тварину на трасі

На трасі між Орловцем і Теклинем черкащанин знайшов кота, якого зав'язали у мішок. Тварина нині у клініці, розповіла Суспільному зооволонтерка з Черкас Яна Тябут.

Черкащанин Павло Савченко розповів Суспільному як знайшов тварину:

"Коли ми їхали із Корсуня у Черкаси, я помітив на обочині мішок, який підозріло ворушився. Я вирішив зупинитись і подивитись, що там, оскільки часто бачив ситуації, коли люди викидали тварин на трасах. Коли розв'язав мішок, побачив там кота".

Павло Савченко вирішив відвезти кота черкаським волонтерам, оскільки залишити тварину у себе вдома можливості не має.

"Залишити його на трасі я не міг, на вулиці надто холодно. Видно, що кіт домашній, тому лишати його там самого не можна, він міг потрапити або ж під колеса автівок, чи натрапити на собак. Тому ми подзвонили волонтерці і відвезли його у клініку. Дорогою до Черкас встигли дати йому ім'я Гугл — все через його допитливість: він постійно щось винюхував, все відкривав", — зазначив хлопець.

Павло Савченко додав, що такій знахідці не здивувався, оскільки не вперше бачить жорстоке поводження з тваринами:

"Колись на виїзді з Черкас ми знайшли покинутих чотирьох цуценят. Я вже не дивуюсь жорстокості, у соціальних мережах часто бачив подібні ситуації. Тож я знав, що кота потрібно доставити у клініку".

Як розповіла Яна Тябут, у селах це стандартне "покарання" для тварин:

"Засудити на смерть тварину за вкрадене курча чи шматок сала, особливо коли впіймали на «злочині» не вперше — часті випадки".

Скрін із відео Яни Тябут Кіт Гугл і Яна Тябут

Зооволонтерка зазначила, що тварина потребує лікування:

"Живіт дуже роздутий, йому зробили рентген — все ціле. На язиці є сліди порізів, можливо їв якісь кістки, на рентгені теж є схожі маси. Тож добре, що його привезли у клініку".

Яна Тябут додала, що нині кіт перебуває під наглядом ветеринарів.

Як пояснив у коментарі Суспільному речник патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун, у подібних випадках черкащанам необхідно телефонувати на лінію 102. На місці патрульні або слідчо-оперативна група має дати кваліфікацію злочину.

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