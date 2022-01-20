Поліцейський пес Чак допоміг знайти чигиринця, якого підозрюють у крадіжці товару із сільського магазину. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

За словами Зої Вовк, інформація надійшла в поліцію 18 січня.

"Близько 22 години поліцейські Чигирина отримали повідомлення про те, що в селі Головківка невідома людина розбила вікно та проникла до місцевого магазину. Всередині приміщення був встановлений відеонагляд. Однак камера не розгледіла обличчя людини, яка викрала товар і зникла в невідомому напрямку", – поінформувала речниця.

На місце прибула слідчо-оперативна група. До пошуків підозрюваного залучили службового собаку. Німецька вівчарка Чак повів слідом поліцейських, вони пройшли орієнтовно два кілометри і вийшли до одного будинку, пояснила Зоя Вовк.

Вона розповіла, що там поліцейські побачили трьох чоловіків, які випивали. На пляшках горілки та коньяку були магазинні цінники.

Фото Нацполіції в Черкаській області

"На того, хто обікрав магазин, одразу вказали двоє товаришів по чарці. Та 56-річний чоловік і сам зізнався у вчиненому", – зазначила речниця.

Фото Нацполіції в Черкаській області

Сума викраденого товару перевищує 400 гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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