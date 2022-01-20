Поліцейський пес Чак допоміг знайти чигиринця, якого підозрюють у крадіжці товару із сільського магазину. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.
За словами Зої Вовк, інформація надійшла в поліцію 18 січня.
"Близько 22 години поліцейські Чигирина отримали повідомлення про те, що в селі Головківка невідома людина розбила вікно та проникла до місцевого магазину. Всередині приміщення був встановлений відеонагляд. Однак камера не розгледіла обличчя людини, яка викрала товар і зникла в невідомому напрямку", – поінформувала речниця.
На місце прибула слідчо-оперативна група. До пошуків підозрюваного залучили службового собаку. Німецька вівчарка Чак повів слідом поліцейських, вони пройшли орієнтовно два кілометри і вийшли до одного будинку, пояснила Зоя Вовк.
Вона розповіла, що там поліцейські побачили трьох чоловіків, які випивали. На пляшках горілки та коньяку були магазинні цінники.
"На того, хто обікрав магазин, одразу вказали двоє товаришів по чарці. Та 56-річний чоловік і сам зізнався у вчиненому", – зазначила речниця.
Сума викраденого товару перевищує 400 гривень. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення воліЦе такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу на строк від трьох до шести років.
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