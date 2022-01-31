На Кіровоградщині лісівники зібрали та сушать 750 кг шишок. Для чого

750 кілограмів соснових шишок зібрали і сушать лісівники Бірківського лісництва в Кропивницькому районі Кіровоградської області. З них зберуть насіння для вирощування саджанців сосни – розповів інженер лісових культур Оникієвського лісгоспу Микола Петренко. Суспільне дізнавалось, які шишки підходять для насіння та як їх збирають і сушать.
Якісні шишки знаходяться тільки на деревах. Тому, за словами Миколи Петренко, із землі їх не збирають. На дереві шишка дозріває два роки. Ділянки для збору обирають заздалегідь: ”Не кожна ділянка має урожайність. Тому в серпні ми обстежуємо насадження. У жовтні розпочинаємо заготівлю, яка триває до березня”.
Шишки із сосен зривають вручну. У лісі біля села Бірки Кропивницького району, де є насадження сосни звичайної, їх зривали з 20-річних дерев – розповів майстер лісу Сергій Решетняк: ”Гачком нахиляємо гілки, де більше шишок. Один зриває, інший притримує драбину. Для нас не важко рвати шишки, ми звикли”.
Після збору шишки сушать у спеціальному приміщенні. Двічі на день їх перемішують. Роблять це, щоб шишка сохла і зверху, і знизу – розповів помічник лісничого Павло Голубець: ”Шишка, коли сушиться, розкривається. В ній звільняється насіння, його потрібно витрушувати. Зверху шишка відкривається раніше. Тому треба більше перевертати, щоб на шишку потрапляло більше тепла і вона відкривалася повністю”.
За словами помічника лісничого, сушать шишки два-три дні. В сушарку завантажують 200-300 кілограмів шишок, сушать за температури 30-50 градусів тепла: ”Для підтримання стабільної температури, згори, через спеціальні отвори, подається повітря. Сухі шишки вибираємо, збираємо насіння, завантажуємо нову партію”.
Залишки шишок, без насіння, використовують для опалення – сказав Павло Голубець: ”Закладаємо в котел, спалюємо, отримуючи температуру, потрібну для сушіння інших шишок”.
Із заготовлених цьогоріч шишок отримають 15 кілограмів насіння. Його висіють навесні.
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