Росія створила "єдину систему управління військами" у Білорусі.
Як заявили у Міністерстві оборони країни, на полігонах розгораються рухомі польові пункти управління, в яких працюють фахівці військ зв'язку, передає Euroradio.
У відомстві повідомили, що це зроблено "в рамках проведення перевірки сил реагування союзної держави".
"Всі ланки системи управління забезпечені захищеним радіозв'язком і провідними каналами. На всіх пунктах управління функціонує відеоконференц-зв'язок, що дозволяє командирам різних ступенів передавати сигнали управління в режимі реального часу", — розповіли у Міноборони РФ.
Точна кількість російських військ, перекинутих до Білорусі, невідома.
Що відомо
- 18 січня Росія почала переміщення військ до Білорусі для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.
- Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.
Читайте також
Чого чекати від Лукашенка та білоруських військ на кордоні з Україною. Відповідає політолог
Білорусь розмістить "цілий контингент" білоруської армії на кордоні з Україною — Лукашенко
Лукашенко заявив, що у разі загострень на кордоні Білорусь буде "на боці" Росії
За 40 км до кордону України: не всі війська РФ перекидають на навчання до Білорусі — розслідування
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!