Росія створила "єдину систему управління військами" у Білорусі.

Як заявили у Міністерстві оборони країни, на полігонах розгораються рухомі польові пункти управління, в яких працюють фахівці військ зв'язку, передає Euroradio.

У відомстві повідомили, що це зроблено "в рамках проведення перевірки сил реагування союзної держави".

"Всі ланки системи управління забезпечені захищеним радіозв'язком і провідними каналами. На всіх пунктах управління функціонує відеоконференц-зв'язок, що дозволяє командирам різних ступенів передавати сигнали управління в режимі реального часу", — розповіли у Міноборони РФ.

Точна кількість російських військ, перекинутих до Білорусі, невідома.

Що відомо

18 січня Росія почала переміщення військ до Білорусі для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

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