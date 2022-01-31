Про можливе скорочення персоналу людей попередили в обласному медичному центрі соціально-значущих та небезпечних хвороб. В Центрі сучасної онкології навпаки планують новий набір. Суспільне дізналося, як у чернігівських лікарнях відреагували на підвищення мінімальних зарплат медикам.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року, лікарям потрібно платити не менше 20 000 тисяч гривень, медсестрам – 13 500. Постанова поширюється на всіх працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Попередили про можливе скорочення у Центрі соціально-значущих та небезпечних хвороб

За словами генерального директора обласного медичного центру соціально-значущих та небезпечних хвороб Миколи Дейкуна, грошей не мають, щоб заплатити всім своїм працівникам, згідно з Постановою.

"Контракти з НСЗУ не підписані, пакетів на додаткові кошти немає. Обіцяли підписати 26 січня, поки нічого немає".

Людей попередили про можливе скорочення, додав Дейкун.

ФОТО: bilahata.net Микола Дейкун

"Якщо вони будуть, то – невеликі. Ми і так скоротили 650 чоловік у 2019 році. Після того – ще 30. Наразі у нас працює 350 людей", – повідомив гендиректор.

Розширювати штат планують у Чернігівському медичному центрі сучасної онкології

Питання скорочення медсестер і лікарів навіть не розглядається, сказав в.о. генерального директора центру Олександр Заїка.

"Ми до цього питання готувалися ще з моменту, коли Президент інформував про зміни. Ми внесли зміни у деякі плани, проєкти і тим самим підготувалися. Ми будемо виконувати розпорядження і платити такі кошти і лікарям, і медсестрам", – сказав Заїка.

ФОТО: usaps.com.ua Олександр Заїка

З його слів, Центр сучасної онкології навпаки готується розширити штат цього року. Готові приймати молодих спеціалістів.

Чернігівська обласна і міська лікарня № 2 чекають на підписання договорів з НСЗУ

Виплатять гроші своїм медикам за новими ставками, сказав Суспільному гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. Порахувати стан фінансів медичного закладу не можуть, бо чекають на підписання договорів із Національною службою здоров’я.

"Договори з НСЗУ не підписані, все подали, чекаємо. Скорочень у зв’язку з підвищенням зарплати не планується", – додав Кухар.

ФОТО: dpnews.com.ua Владислав Кухар

Головний лікар Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко також розповів про затримку з підписанням договорів із НСЗУ. Додав, що нові підвищені ставки для лікарів і медсестер не призведуть до скорочення персоналу.

"До сих пір не маємо договору. Сьогодні повинен бути (31 січня, -ред.), але нарахування зарплати проведені, відповідно до Постанови Кабміну".

ФОТО: crh.cn.ua Андрій Жиденко

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