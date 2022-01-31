У Чернігові під вантажівкою провалився пішохідний міст через Стрижень

У Чернігові під час чищення та посипання тротуару комунальний автомобіль пошкодив пішохідну частину мосту через Стрижень, що по проспекту Перемоги. Про це Суспільному повідомила представниця Управління ЖКГ Тетяна Корж.

За її словами, фахівці управління вже провели обстеження мосту.

"Пошкодження невдовзі ліквідують. Зручність пересування пішоходів буде відновлено", — зазначила Тетяна Корж.

ФОТО: Суспільне Чернігів Пошкоджена ділянка мосту

Вона також додала, що вантажівка завдала поверхневих пошкоджень мосту, конструкції цілі, небезпеки пішоходам немає.

ФОТО: Суспільне Чернігів Пошкоджена ділянка мосту

Нагадаємо, минулого року управління житлово-комунального господарства провело обстеження мосту, на 2022 рік запланували його ремонт. За результатами обстеження готують план змін і реконструкції. На основі визначених завдань замовлятимуть проєкт.

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