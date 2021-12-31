Литва встановила на кордоні з Білоруссю 150 км колючого дроту та 10 км загорож

Для стримування потоку мігрантів на литовсько-білоруському кордоні встановлено 150 км колючого дроту та 10 км стаціонарних загорож. Про це повідомив голова литовського парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас.

"Ми завершуємо рік із таким результатом: на кордоні встановлено 150 км 436 м шести спіральної концертини та побудовано понад 10 км стаціонарних загорож, які неможливо розрізати", — зазначив політик у Facebook.

Він додав, що восени наступного року фізичний бар'єр буде встановлено на всій ділянці литовсько-білоруського кордону — загальна протяжність якого буде понад 680 км.

Фото: Facebook Laurynas Kasčiūnas

Кащюнас підкреслив, що держустанови також підписали необхідні договори щодо встановлення систем спостереження на кордоні.

"Це означає, що наприкінці наступного року не лише фізичний бар'єр охоронятиме Литву від авторитарних правителів, які прагнуть знищити основи нашого суспільства, а й ми почнемо на 100% спостерігати за своїм кордоном – повністю контролюватимемо порушення: нелегальну міграцію та контрабанду", — заявив депутат у п'ятницю 31 грудня.

"Узагальнюючи — запровадження всіх цих заходів дасть змогу сміливо стверджувати, що наприкінці наступного року Литва матиме найсучаснішу систему охорони кордону в Європі. Така наша стратегічна мета на майбутній рік", — підсумував він.

Що відомо

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою, Латвією триває із серпня. Країни звинувачують Білорусь у спеціально створеному міграційному тиску в рамках ворожих гібридних дій проти них як країн ЄС.

26 листопада президент Польщі Анджей Дуда заявив, що мігранти вдаються до спроб перетнути білорусько-польський кордон малими групами.

У Прикордонній службі Польщі повідомили, що у ніч на 13 листопада білоруські військові намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею за допомогою службової машини. Водночас мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ.

Олександр Лукашенко заперечив причетність країни до організації міграційної кризи та попередив ЄС про відповідь у разі запровадження нових санкцій.

МВС України вирішило посилити присутність прикордонників на кордоні з Білоруссю. А секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна реагуватиме за законом на загострення ситуації на кордоні з Білоруссю.

12 грудня литовські прикордонники не пустили до країни 8 нелегальних мігрантів з території Білорусі. Повідомляється про 22 постріли з білоруського боку.

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